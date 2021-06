Il Bianco e Il nero

Il nuovo “Talk” di Gabriele Parpiglia solo su “LIVEnow”. Gabriele Parpiglia, giornalista e autore televisivo, da martedì 22 giugno, ore 23.00 condurrà in diretta “Il Bianco e il Nero”, talk in onda per tre puntate, in questo primo ciclo, con appuntamento settimanale. Il talk poi riprenderà a settembre con nuove puntate.

La prima puntata: Io, ripudiata perché amo una donna

La prima puntata dal titolo “Io, ripudiata perché amo una donna”, il conduttore incontrerà, per la prima volta in onda, Malika Chalhy (la ventiduenne fiorentina ripudiata e minacciata ferocemente dalla famiglia, dopo aver raccontato di amare la coetanea Camilla, ndr) con la sua compagna Camilla. «Senza di lei, non ce l’avrei fatta – dice Malika in questa nota -. Se non mi avesse trovato quella notte… ora sarei morta. Mi ha salvato la vita».

Questo è solo l’inizio di un incontro, in onda martedì sera alle ore 23.00, dove ci saranno interventi “importanti” pro Malika con esponenti della nostra politica. Gabriele Parpiglia, accompagnerà lo spettatore nel racconto della dolorosa esistenza di Malika tra passato, presente e un “nuovo e difficile” futuro.

Appuntamenti con il Bianco e il nero disponibili online

I tre appuntamenti con Il BIANCO E IL NERO saranno disponibili gratuitamente sulla piattaforma LIVENow.

Ecco il link: https://www.live-now.com/it-it/page/home

Stefano Musazzi in chiusura di ogni puntata

Ogni puntata sarà chiusa con l’unico momento di allegria affidato al comico del momento Stefano Musazzi; creatore inoltre del format “Vita da influencer” dove “distrugge” con la sua ironia pungente e cinica le “star” del web. Musazzi, per “Il bianco e il nero” realizzerà dei video inediti che chiuderanno tutte le puntate.

Il programma è scritto da Gabriele Parpiglia con Clarissa Bellinello.