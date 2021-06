Filagosto Festival 19^ edizione

Più di 20 concerti fino al 4 settembre. In collaborazione con Ink Club e Edoné Bergamo. Il Filagosto Festival torna con un’edizione limitata dalle restrizioni imposte dal controllo della pandemia, ma con tanta voglia di resistere e perseverare nel proporre la musica che in questi anni ne ha caratterizzato l’identità e lo ha reso uno dei festival più conosciuti e apprezzati del panorama nazionale.

«A causa delle restrizioni e dei divieti, anche questa estate il festival avrà una veste differente da quella a cui eravamo abituati fino a un paio di anni fa. Quello che non cambierà sarà la voglia di proporvi musica dal vivo e contribuire a rendere Bergamo una provincia ricca di concerti e di cultura. Nonostante i divieti, nonostante le limitazioni, nonostante tutto. Abbiamo deciso di esserci perché non ci vogliamo fermare, perché la musica non si deve più fermare».

Il Filagosto Festival durante tutta l’estate

In questa edizione, per la prima volta in assoluto il Filagosto Festival non si svolgerà in un’unica settimana, ma con più appuntamenti durante tutta l’estate. I concerti saranno spalmati su diverse date a giugno, luglio e agosto, con un calendario che è ancora soggetto ad alcune lievi modifiche e che sarà annunciato completo nei prossimi giorni.