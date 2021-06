Guè Pequeno il 1° luglio dalle 19.30 al #MartiniLiveBar

Il sesto appuntamento dell’Aperitivo-Evento firmato Martini® nato per unire gli amici e sostenere la musica in streaming dalla Terrazza Martini di Milano

Un evento consolidato che sostiene il mondo dello spettacolo e dà spazio ad artisti italiani

del calibro di Coma_Cose, Boss Doms, Nitro, Chadia Rodriguez e Gemitaiz

L’evento sarà visibile in live streaming il 1° luglio dalle 19.30 sui canali Facebook @MartiniItaly e Instagram @Martiniit e su quello del rapper @therealgue

#MartiniLiveBar, il bar digitale che ha coinvolto migliaia di persone in performance live con artisti di punta della scena musicale italiana, non si ferma nella pausa estiva e torna il 1° luglio con un nuovo appuntamento che ospiterà un’icona dell’hip-hop italiano: Cosimo Fini, in arte Gué Pequeno.

Dopo il duo indie Coma_Cose, l’eclettico Boss Doms, il principe del rap italiano Nitro, la voce femminile di Chadia Rodriguez e l’iconico rapper Gemitaiz insieme alla sua band, il palcoscenico di Terrazza Martini vedrà protagonista uno degli artisti più influenti del panorama musicale italiano, che vanta una carriera e collaborazioni italiane e internazionali: dall’amico di sempre Marracash alle nuove generazioni cresciute con la sua musica, come Sfera Ebbasta o Capo Plaza; dagli esponenti del nuovo pop italiano come Frah Quintale e Carl Brave alle star internazionali come Akon o El Micha. Un artista capace di rappresentare l’eccellenza musicale a tutto tondo, ormai sinonimo di Rap italiano con la R maiuscola.

Un appuntamento esclusivo che ospita la sua prima live performance in streaming dell’anno

“Sono felice di suonare in una cornice come quella della mia Milano – commenta Gué Pequeno – su un rooftop da cui vedo la mia città che tanto mi ha ispirato. E’ stupendo ripartire proprio da qui”.

Nella diretta live delle 19:30 Gué Pequeno si racconterà in pochi minuti a tutti coloro che si collegheranno ai canali social del brand e, sorseggiando un MARTINI Fiero&Tonic, parlerà non solo di musica ma anche di arte, cinema, viaggi, per poi esibirsi da uno dei luoghi più inconici che guardano Milano: Terrazza Martini.

“Ogni #MartiniLiveBar rappresenta per noi un importante traguardo. Visto il grande successo del live streaming di maggio abbiamo deciso di realizzare un nuovo appuntamento prima della pausa estiva con un’icona dell’hip hop italiano, Gué Pequeno” – commenta Sanne Wessels, MARTINI marketing manager Italy – “Stiamo assitendo a un’evoluzione continua del progetto #MartiniLiveBar che ci rende davvero orgogliosi. Il format è nato lo scorso anno per creare un momento di condivisione attraverso un aperitivo digitale e performance live e oggi, dopo un anno, ospitiamo uno degli artisti più importanti del panorama musicale italiano”.

Il sesto appuntamento con #MartiniLiveBar sarà giovedì 1° luglio alle ore 19.30 dalla Terrazza MARTINI di Milano. Sarà possibile seguire il live streaming dell’evento sui canali Facebook @MartiniItaly e Instagram @Martiniit, e su quello del rapper @therealgue. Nei prossimi giorni verrà comunicato, sempre sui canali Facebook e Instagram del brand, il link per acquistare MARTINI Fiero con un codice sconto per preparare un Martini Fiero&Tonic speciale da gustare durante la live performance.

#MartiniLiveBar tornerà a settembre con un nuovo artista musicale che verrà svelato prossimamente. Non resta che seguire i canali social di Martini per tenersi aggiornati sulle prossime date e organizzare così aperitivi musicali mozzafiato!

