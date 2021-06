Da martedì 22 giugno, è disponibile sul canale YouTube di Esagono Dischi “Il Mondo In Una Nota”, il video del brano di Franco Mussida in una versione live dal clima libero e improvvisato, estratto dal docufilm “Incontri sul Palco” dell’edizione 2020 di Ahymè – Festival Interculturale dell’Integrazione.

Il brano è suonato con Sandro Cerino (fiati), Luca Nobis (chitarra), Giuliano Lecis (tastiere), Elio Marchesini (percussioni) e Marina Ferrazzo (voci e tastiere

In linea con lo spirito creativo di Ahymè– Festival Interculturale dell’Integrazione, “Il Mondo In Una Nota”, visibile al seguente link https://youtu.be/WxnsyZ8kKI4, mostra come nonostante il periodo di restrizioni dovute alla crisi sanitaria, la cultura e la musica non si siano fermati. Gli artisti coinvolti hanno trovato nel festival occasione di incontri, influenze e stimoli creativi che han gettato le basi per le proprie produzioni.

Il docufilm “Incontri Sul Palco” dell’edizione 2020 di Aymè contiene anche il prezioso dialogo tra Franco Mussida, Giovanni Amighetti e Daniele Durante, un interessante momento in cui i tre discorrono sulle reciproche influenze riguardo la musica popolare, la composizione di “Celebration” della PFM e di come quest’ultima abbia influenzato la musica e le produzioni di Durante. Durante il suo intervento, Franco Mussida ricorda la nascita e i contenuti del Progressive e dell’Art Rock.

www.facebook.com/Colori-dAfrica-133880803326972

www.esagonodischi.com/ahymé-festival