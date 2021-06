Don Joe ha svelato tutte le collaborazioni contenute in “Milano Soprano”, il suo nuovo album, in uscita il 9 luglio per Columbia Records Italy/Sony Music Italy.

Per omaggiare la città in cui è nato e lasciare un segno indelebile tra le sue mura, Don Joe ha deciso di adunare insieme le nuove e grandi promesse dell’urban lombardo insieme all’Olimpo del rap che ha ispirato intere generazioni, unendoli intorno a un progetto discografico senza tempo.

Questi tutti i protagonisti che affiancano il producer #1 della Milano underground: 167 Gang, Caneda, Coma_Cose, Emi Lo Zio, Emis Killa, Ernia, Guè Pequeno, Il Ghost, J-AX, Jack The Smoker, Jake La Furia, Marracash, Massimo Pericolo, Montenero, MYSS KETA, Nerissima Serpe, Paky, Philip, Rose Villain, Sacky, Shiva, Silent Bob, Ted Bee, Venerus, Vincenzo Da Via Anfossi.

L’album rappresenta la celebrazione della carriera ventennale di Don Joe e, al contempo, quella di una delle scene più importanti e prolifiche del panorama rap italiano. Proprio per questo il produttore ha chiamato a supporto colleghi e amici che come lui hanno sviluppato la loro carriera all’ombra della Madonnina: alcuni hanno condiviso con lui importanti esperienze artistiche e di vita, altri sono partiti come treni ad alta velocità in questi ultimi anni e riconoscono in Don Joe il producer simbolo della città.

Milano Soprano non è solo il titolo di quello che si preannuncia come uno degli album più amati del 2021, Milano Soprano è uno stile di vita senza confini.

