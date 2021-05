OneRepublic, escono con un nuovo singolo

Si tratta di “Run”, nuovo brano disponibile in tutte le piattaforme digitali, scritto e prodotto da Ryan Tedder, Brent Kutzle, Tyler Spry e John Nathaniel.

Insieme al singolo la band, capitanata da Ryan Tedder, ha pubblicato anche il video, diretto da Tomás Whitmore, visibile https://youtu.be/TKkcsmvYTw4.

“Run” farà parte del prossimo album dei OneRepublic, il quarto della loro carriera, che si intitolerà “Human”, già disponibile per il preorder https://smarturl.it/Human1R.

Human includerà anche i singoli già usciti “Rescue Me” e “Better Days” (oro in Italia), certificati RIAA Gold, “Somebody To Love”, “Wanted” e “Didn’t I”, che insieme hanno totalizzato 1.75 miliardi di stream globali.

OneRepublic: i loro successi

Ryan Tedder – voce, basso, chitarra acustica, pianoforte, tastiera, sintetizzatore, tamburello, Zach Filkins – voce, chitarra, viola, violino, Eddie Fisher – batteria e percussioni, Drew Brown – chitarra, basso, tastiera, xilofono, cori e Brent Kutzle – basso, violoncello, violino, tastiera, sintetizzatori, programmazioni, hanno pubblicato il loro disco di debutto “Dreaming Out Loud” nel 2007.

L’album “Native” arriva nel marzo 2013. Il disco ha debuttato alla posizione #4 della classifica americana e ha venduto più di 5 milioni di copie nel mondo.

In “Native” erano contenuti i singoli di successo “If I Lose Myself” (disco d’ORO in Italia), “Feel Again”, “Love Runs Out” (certificato PLATINO in Italia), “I Lived” (certificato PLATINO in Italia e in vetta alla classifica radio) e “Counting Stars”, singolo che ha raggiunto la posizione #1 in 54 paesi vendendo oltre 33 milioni di copie, certificato 3 volte PLATINO in Italia).

Il loro precedente album “Oh My My” è uscito nell’autunno del 2016 debuttando al #3 posto della Billboard Top 200 Album chart. L’album contiene le hit “Wherever I Go” (certificato 2 volte PLATINO in Italia) “Kids” (disco d’ORO in Italia) e “Let’s Hurt Tonight”, quest’ultima canzone Colonna Sonora del film COLLATERAL BEAUTY (https://youtu.be/8wGN7D03Nho) e certificato PLATINO in Italia oltre a “Start Again” (inserito nella colonna sonora della serie di Netflix 13 Reason e che è stato pubblicato in Italia in collaborazione con il rapper Vegas Jones) e “Connection” (brano scelto da FCA per la campagna mondiale della Jeep).

Gli ultimi brani pubblicati dai OneRepublic sono “Love Somebody” con Kygo e “Wild Life” (tratto dalla colonna sonora del film Disney+ Clouds).