L’estate è un gioco bellissimo con i grandi brand Mattel!

Liberate il divertimento con monopattini elettrici, biciclette, pattini a rotelle e tante altre divertenti proposte outdoor

L’estate è alle porte e finalmente si potranno assaporare meravigliose giornate all’aria aperta e, perché no, una bella e meritata vacanza in spiaggia e al mare. Anche i più piccoli si preparano a vivere mille avventure all’aria aperta e Mattel, anche quest’anno, sarà al loro fianco con moltissime proposte consumer products per il gioco outdoor!

Non c’è emozione senza i monopattini elettrici di Barbie e Hot Wheels di Asia Kingstone,

disponibili in due versioni: una dedicata all’iconica fashion doll e l’altra ai motori rombanti di Hot Wheels. I monopattini di Asia Kingstone sapranno conquistare i bambini più dinamici, grazie al loro design moderno ed accattivante.

Per dinamiche gite nella natura, andiamo sul sicuro con la bicicletta di Barbie by Dino Bikes (disponibile in diverse misure (12”-14”-16”-20”). Ogni bambina potrà così esplorare il mondo circostante in tutta sicurezza grazie a questa bicicletta dall’aspetto sportivo ed accattivante, che riporta tutti i colori iconici di Barbie, dal bianco all’inconfondibile rosa. Dino Bikes ha realizzato anche un casco dedicato a Barbie, così le bambine potranno pedalare in tutta sicurezza e con un tocco di stile!

A tutti coloro che amano le avventure all’aria aperta, ci pensa ODS, con una linea dedicata alle bambine e ai bambini che non possono rinunciare al contatto con la natura e che amano vivere avventure sempre nuove. La mini tenda da campeggio Barbie o Hot Wheels, è l’ideale per crearsi uno spazio riparato e per poter esplorare la natura e le sue bellezze in modo pratico e sicuro; per chi ama le missioni segrete nella natura, ci sono anche i walkie-talkie di ODS di Barbie e Hot Wheels.

ODS pensa anche ai più scatenati, proponendo il monopattino e i classici pattini in linea di Barbie, e se si parla di velocità, non poteva mancare all’appello lo skateboard tutto dedicato ad Hot Wheels!

ODS porta sulle spiagge anche grandi classici come i racchettoni in legno e il bowling dedicati a Barbie & Hot Wheels,

e gli intramontabili e coloratissimi set paletta e secchiello e formine per un vero e proprio tuffo nel mondo di Barbie & Hot Wheels!

Mondo è un grande classico per quanto riguarda i gonfiabili: i bambini e le bambine potranno così contare su palloni, braccioli, e ciambella dedicati a Barbie e ad Hot Wheels per rendere uniche le loro nuotate al mare o in piscina.

Oltre al segmento gonfiabili, Mondo propone anche la bicicletta Hot Wheels, disponibile nelle misure (12”-14”) per sfide mozzafiato con i tuoi amici!

Per i piccoli più scatenati Grandi Giochi propone anche un fantastico triciclo personalizzato con i colori e il logo iconico di Hot Wheels, per pedalate nella natura che hanno il sapore della sfida!

Sempre a tema estate, Grandi Giochi propone anche un fantastico monopattino in plastica a 4 ruote e un bellissimo triciclo per poter fare i primi movimenti e pedalate in tutta sicurezza, accompagnati da un’amica speciale: Barbie!

Anche Dolu pensa a Barbie e a tutti quei bambini che amano trascorrere esperienze divertenti all’aria aperta, dedicando all’iconica fashion doll una meravigliosa casetta, un divertente scivolo e un tavolo con panche, ideali per fantastici e divertenti picnic in giardino, ma anche per momenti di allegria in casa!

Le possibilità di gioco con Mattel non finiscono mai neanche in estate!