“Iride” è l’attesissimo EP d’esordio di Tancredi

Sarà disponibile da venerdì 14 maggio, in versione fisica e su tutte piattaforme streaming “Iride”, EP d’esordio di Tancredi!

Il cantautore, tra i protagonisti indiscussi dell’edizione di Amici 20, debutta con il suo primo progetto di 7 inediti, già disponibile in pre-save e in pre-order al link: https://tancredi.lnk.to/Iride

“Iride”, in uscita per Warner Music, è una raccolta dei migliori brani scritti da Tancredi durante il suo percorso ad Amici, dove si è distinto per il suo stile di scrittura e per il talento interpretativo.

In questo lavoro, infatti, sono contenuti anche “Las Vegas”, il singolo stabile nella Top200 e nella Viral 50 di Spotify (alla posizione n.23 di entrambe le classifiche) con oltre 6 milioni e mezzo di stream e in Top30 della classifica ufficiale FIMI/Gfk dei singoli più venduti, “Fuori di testa” (1 milione e mezzo di stream su Spotify) e “Leggi dell’Universo”.

“Iride”: Ecco la tracklist

1. Alba

2. Bella

3. Fuori di testa

4. Iride

5. Las Vegas

6. Leggi dell’Universo

7. Balla alla Luna

Biografia del cantautore:

Tancredi, all’anagrafe Tancredi Cantù Rajnoldi, 19 anni, vive a Milano insieme a suo padre e ai suoi due fratelli.

Ha frequentato il liceo classico, ma sin dai tempi della scuola la sua più grande passione è stata la musica, è infatti in questo periodo che inizia a scrivere i suoi primi brani.

All’inizio si divertiva nel comporre in rima, seguendo il genere del free style, con il tempo ha preso sempre più dimestichezza con la scrittura sino ad arrivare alla sua piena identità.

https://www.instagram.com/tancred.i/