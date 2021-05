“Il punto Z”, Tommaso Zorzi su Mediaset Play

Nella sesta puntata della sua trasmissione Andrea Diamante su Elisa Visari: “Non sono mai stato così innamorato. Giulia? Abbiamo preso una decisione definitiva”

Tra gli Ospiti della sesta puntata de Il Punzo Z, il deejay Andrea Damante che, intervistato da Tommaso Zorzi, per la prima volta parla della sua fidanzata Elisa.

«Non mi aspettavo d’incontrare un amore così, non sono mai stato tanto innamorato. La sindrome di Peter Pan che c’era in me si è spenta. Sogno una famiglia con Elisa Visari (attrice, ndr) ed io ho sangue siciliano e voglio diventare papà. Non vedo l’ora ma faremo le cose perbene. E sogno anche il matrimonio ma c’è tempo!»

Poi Damante parla della sua ex Giulia De Lellis: «Io e Giulia abbiamo deciso che il cane che avevamo in comune, Tommy, non poteva più vivere in condivisione. Non sarebbe stato salutare. Era un regalo per Giulia ed è giusto che rimanga a lei. Insieme abbiamo deciso la soluzione migliore per lui».

Infine, le dichiarazioni di Andrea Damante si concentrano sul tema della televisione: «Lo scorso anno mi avevano proposto di entrare al Gfvip con Ignazio Moser. Abbiamo detto no ma sarebbe stato carino. Oggi la mia vita oltre a Elisa è la musica».

Il Punto Zeta

rappresenta allo stesso tempo un’entusiasmante sfida e un importante trampolino di lancio per il poliedrico Tommaso Zorzi, che prosegue nella realizzazione del suo sogno cimentandosi nella conduzione di un programma.

La trasmissione è scritta da Gabriele Parpiglia con Clarissa Bellinello. Il programma è realizzato e prodotto da RTI.