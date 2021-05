“2Accordi”, il nuovo singolo di Molla

Esce oggi, mercoledì 12 maggio, “2 Accordi”, il nuovo singolo di Molla, nonché primo episodio del nuovo album in uscita mercoledì 9 giugno per INRI

Il brano è disponibile in streaming e digital download al link: https://molla.lnk.to/2Accordi_Pre.

“2Accordi”, raccontata da Molla

E’ una canzone molto intima che ripercorre il passato e il presente del cantautore, è nata come invito a se stesso a non dare peso a tutto ciò che può essere ritenuto superfluo:

“È una canzone semplice – racconta Molla – una sorta di CARO DIARIO 2.0 tutta suonata con due stupidi accordi. Nel pezzo racconto proprio tutto della mia vita, del mio passato e del mio presente, del mio essere sempre innamorato della stessa persona e del mio essere diventato padre. È un invito a lasciar andare le cose inutili, le zavorre, ‘se mi vuoi bene allora OK, altrimenti spostati lontano’”.

“2Accordi”: primo brano del nuovo lavoro discografico del cantautore

Il brano anticipa il nuovo lavoro discografico del cantautore, che arriva a tre anni dal precedente e che si veste di un progetto particolare: Molla racconterà l’album attraverso la storia di 9 personaggi, uno per ogni brano, come se fossero episodi diversi di una stessa serie tv con un unico fil rouge: essere “giovani dentro”.

“2 Accordi”: nel brano, il personaggio di Francesca

E’ Francesca, il personaggio a cui è dedicata questa prima puntata: “Francesca è un caterpillar, una di quelle donne speciali, una donna forte che non legge le storie, ma le fa. – spiega Molla – Nonna di tre splendidi nipoti ha sempre lottato per i suoi diritti e per chi era più debole di lei ma il suo vero potere, il posto dove si trasforma è la cucina. Scopre questo grande talento non prestissimo ma adesso non ne può più fare a meno. Può cucinare anche per 16 ore di seguito senza mai stancarsi, ha aperto tre ristoranti ed è diventata così famosa che conduce anche un programma in Tv tutto suo. Quando cucina si sente giovane dentro e per questo lo farà per sempre”.

Il brano è stato selezionato tra i finalisti del Premio De Andrè 2020 e prodotto dall’artista stesso con mix e mastering di Simone Sproccati, vanta la partecipazione di Alessio San Filippo alla batteria (Levante, Nadar Solo, Irama, Bianco).

https://www.instagram.com/mollamusic/?hl=it

https://www.facebook.com/mollamusica/