Nomadi, il nuovo album di inediti “Solo esseri umani”

“Solo esseri umani” disponibile da oggi 23 Aprile 2021

Nomadi esce oggi il nuovo album di inediti “Solo esseri umani” disponibile in formato vinile trasparente, CD, e digital download.

https://bmgitaly.lnk.to/Nomadi_SoloEsseriUmaniPR

Oggi, venerdì 23 Aprile 2021, esce “Solo esseri umani”, il nuovo album di inediti dei

NOMADI contenente 11 brani, tra cui il singolo “Frasi Nel Fuoco”, il brano “Solo Esseri

Umani feat. Enzo Iacchetti” e, per la prima volta nella storia della band, un brano

dedicato ad Augusto Daolio “Il Segno Del Fuoriclasse ”

Di “Solo esseri umani” Beppe Carletti racconta:

“Questo album è nato in questo anno così particolare, dove i rapporti umani si sono quasi

completamente annullati e quello con se stessi si è intensificato, tutti noi ci siamo trovati

d’accordo che era il momento giusto, guardarci intorno e dentro, osservare una vita che

avevamo vissuto, fino a quel momento, in modo diverso. E’ stato un percorso lungo e

creativo. La mente rivolta verso chi non c’è più, l’amore per il mondo e la speranza che

non deve morire mai. I giorni passavano veloci, le canzoni crescevano lasciando un segno

dentro di noi. Non so quante canzoni ho inciso ma credo che questo album sia uno dei più

belli che ho ascoltato in questi anni. Questo tempo non ha sgualcito un’amicizia e per questo ringrazio Enzino Iacchetti di aver preso parte a questa nostra avventura.”

“Valori – Amore – Vita” questi i temi affrontati in un album ricco di sfaccettature,

analisi sul tempo che cambia, sul senso di collettività, della società e sul peso che hanno

queste tre parole che sono il segno distintivo dello stile di vita dei Nomadi.

Uno dei passi più coraggiosi di questo progetto, nonché un passo davvero importante sia

per la band che per tutti i fan, è il brano “Il segno del fuoriclasse”

I Nomadi affrontano la scomparsa di Augusto Daolio

In questa canzone si affronta in modo estremamente delicato, per la prima volta nella

storia dei NOMADI, l’aver metabolizzato la scomparsa di Augusto Daolio, che insieme a

Beppe Carletti, è stato fondatore della band più longeva ed amata nella storia della

musica italiana.

“Solo esseri umani” uscirà in formato vinile (per la prima volta nella storia dei

NOMADI in versione trasparente), CD, CD Autografato (Esclusiva per Discoteca Laziale) e

Digital Download. Sulle piattaforme streaming invece verrà pubblicato il brano “Solo Esseri

Umani Feat. Enzo Iacchetti”, un altro forte assaggio della forza comunicativa di questo

nuovo album.

“Solo esseri umani” la tracklist completa

1. Ogni cosa che vivrai, 2 – Solo esseri umani, 3 – Fidati di me, 4 – Frasi nel fuoco, 5 –

Abbracciami ancora una volta, 6 – Il segno del fuoriclasse, 7 – C’eri anche tu, 8 – Soffio Celeste (Feat. Chiara Bertoni), 9 – Dalla parte del cuore, 10 – Voci per cantare , 11 – Solo esseri umani (Feat Enzo Iacchetti)