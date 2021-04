Neno al Concertone del Primo Maggio

Stefano Farinetti in arte Neno, salirà sul palco del Concerto del Primo Maggio per giocarsi la finalissima di 1M NEXT, il contest dedicato ai giovani artisti che decreterà il vincitore assoluto proprio in occasione del Concertone, promosso da CGIL, CISL e UIL, prodotto e organizzato da iCompany, che quest’anno che verrà trasmesso sabato 1° maggio in diretta su RAI 3 e Rai Radio2, dalle ore 16.30 alle ore 19.00 e dalle ore 20.00 alle ore 24.00, e su RaiPlay, sia in diretta che on demand.

Neno, un anno di riconoscimenti e successi

Il giovane artista arriva a questo prestigioso traguardo dopo aver superato la fase finale del contest e al culmine di un anno ricco di riconoscimenti e successi: il cantautore torinese, dopo aver partecipato ad Amici 19, ha pubblicato 3 singoli, che hanno superato il milione di streaming e ottenuto l’inserimento di tre playlist editoriali di Spotify (Scuola indie, New Music Friday, Graffiti Pop); ha partecipato al Premio Lunezia; si è classificato terzo al Festival di Castrocaro 2020; è stato opening act di Pierdavide Carone ed è stato selezionato come Artista del mese di ottobre 2020 di Mtv New Generation.

Neno: le sue dichiarazioni

«Cantare su un palco in cui saliranno grandi artisti che stimo, da Willie Peyote a Bugo, è un grande onore per me – afferma Neno – Ora è il momento di giocarsi la finalissima e ce la metterò tutta per raggiungere anche questo traguardo».

Domani, sul palco del Galbanino Stage, Neno porterà il suo ultimo singolo “Bla Bla Bla” e la cover di “Non sono una signora” di Loredana Bertè, con una performance a sostegno del DDL Zan.

«Tengo molto all’esibizione che farò domani per il Galbanino Stage, un contest che ha selezionato sei artisti dai 50 semifinalisti dell’1MNEXT. Su quel palco potrò portare il mio singolo ma anche una cover… ci è stata chiesto un brano che uscisse dalla nostra zona confort ed io ho scelto “Non sono una signora” di Loredana Bertè

Il ritorno live di Neno anticipa la pubblicazione del nuovo singolo, in uscita quest’estate

SPOTIFY https://spoti.fi/2xkSFWb – INSTAGRAM www.instagram.com/nenofficial__ – FACEBOOK www.facebook.com/neno.non.e.NENO