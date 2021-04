“Gone Are The Days”,

è il nuovo singolo appena uscito, del Dj/producer di fama mondiale KYGO feat. James Gillespie. Il brano è disponibile anche in una bellissima versione al pianoforte.

https://kygogatd.lnk.to/GoneAreTheDays

Kygo

si è esibito in una performance mozzafiato che è stata trasmessa in diretta streaming su Moment House.

Girata sulla cima di una montagna innevata delle Alpi Sunnmore nel suo paese natale, la Norvegia, l’esperienza virtuale, unica nel suo genere, ha permesso al pubblico di tutto il mondo di assistere a un’esibizione che ha ripercorso tutta la carriera della superstar mondiale, nella cornice di un paesaggio eccezionale, diverso da qualsiasi altro posto in cui l’artista avesse mai suonato prima.

Il 2020 è stato un anno importante per Kygo.

L’artista ha prodotto il remix di “Hot Stuff” di Donna Summer, brano certificato platino che ha raggiunto la #1 in classifica nel Regno Unito e che è valso a Kygo un Grammy Award, e il remix di “What’s Love Got To Do With It” di Tina Turner, che ha ricevuto un forte apprezzamento dalla critica.

A maggio 2020, l’artista ha pubblicato il suo terzo album, “Golden Hour”, che include il singolo “Lose Somebody” insieme ai OneRepublic, “Higher Love” con Whitney Houston, che conta oltre 1.1 miliardi di stream e visualizzazioni in tutto il mondo e “I’ll Wait” (con Sasha Sloan), che ha superato 1 miliardo e 700 milioni di stream totali. Kygo si conferma ogni volta un talento prodigioso, un DJ e produttore sempre proiettato verso il futuro.

James Gillespie

Con oltre 100 milioni di stream in tutto il mondo, James Gillespie è tra gli artisti emergenti più interessanti del Regno Unito.

Dopo essersi esibito con PINK, ha registrato il tutto esaurito nelle tappe europee del suo tour, che continuerà negli Stati Uniti il prossimo autunno.

