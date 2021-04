“Filtri” il singolo di VillaBanks

Fuori venerdì 30 aprile “Filtri”

(Virgin Records/Universal Music Italia), il nuovo mixtape di VillaBanks – in pre-save al link vir.lnk.to/FILTRI – che sarà disponibile su tutte le piattaforme streaming e digitali.

“Filtri” sarà una raccolta di tracce che vede la partecipazione di ospiti d’eccezione! La nudità come forma d’arte, la bellezza di un corpo, femminile o maschile, sono l’estetica ricercata attraverso le immagini che vengono accostate alla musica e alle tematiche della scrittura.

Una verve senza filtri quella di VillaBanks, che troverà la sua conferma in un mixtape pieno di sfaccettature musicali e culturali.

VillaBanks, un cantante Urban

Vieri, aka VillaBanks, ha 20 anni, vive attualmente a Milano ed è un cantante Urban. Cittadino del mondo, viene influenzato da vari generi musicali che riporterà nelle sue produzioni artistiche. Dopo 3 mixtape prodotti con Linch, con il quale fa squadra fissa ancora oggi, nel 2018 esce il suo primo singolo “9 mesi” e nel giro di pochi mesi riesce a farsi notare e creare attorno a lui una fanbase di fedeli “organica” senza utilizzare nessun tipo di promozione. Nel 2019 arrivano ancora altri singoli e man mano i suoi temi sensuali, passionali e carnali passano dall’italiano all’inglese per poi arrivare allo spagnolo e finire al francese. A settembre 2019 pubblica il suo primo album “NON LO SO”, prodotto interamente da Linch, e nel 2020 arrivano anche il secondo e il terzo disco, a gennaio “Quanto Manca” e a ottobre “El Puto Mundo”, che contiene il singolo di successo “Pasticche” feat. Capo Plaza, certificato oro, dopo aver superato i 18 milioni di stream su Spotify ed essere ancora stabile in top 120 dei brani più ascoltati in Italia, e il feat. con Rosa Chemical nel brano “Succo di bimbi”. A febbraio 2021 esce il singolo “Il Doc” feat. Papa V, scritto in occasione di San Valentino e inserito in “Filtri”. Ad aprile l’artista collabora con Guè Pequeno e Greg Willen al brano “Marvin Vettori – The Italian Dream”, inno che ha accompagnato il campione di MMA Marvin Vettori sull’ottagono dell’UFC contro Kevin Holland. Ad oggi VillaBanks è riuscito a conquistare 1 milione di ascoltatori mensili su Spotify e circa 240.000 followers su Instagram e, grazie ai suoi “switch” nei brani tra diverse lingue, ha suscitato interesse anche nei mercati internazionali.

