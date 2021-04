Soul, miglior colonna sonora originale

Soul vince il premio oscar per la miglior colonna sonora originale

Durante la 93° edizione dei Premi Oscar®, che si è tenuta ieri sera a Los Angeles al Dolby Theatre e all’Union Station, ha trionfato il film Disney e Pixar, Soul (disponibile su Disney+ e in blu-ray, dvd e Steelbook®) Soul si è aggiudicato la famosa statuetta come miglior film d’animazione dell’anno e miglior colonna sonora originale.

Soul: Original Motion Picture Soundtrack contiene i 23 brani musicali originali composti da Trent Reznor e Atticus Ross (tratti dall’album in vinile Soul: Original Motion Picture Score) e le 13 canzoni originali di JonBatiste (dall’album in vinile Music from e Inspired by Soul). La colonna sonora è disponibile per l’ascolto qui:

Reznor, Ross e Batiste tra new age e jazz

Reznor e Ross hanno composto una colonna sonora dalle sonorità strumentali-new age per le scene che si svolgono nell’Ante-Mondo e per le sequenze ‘metafisiche’ del film, mentre Batiste ha composto una serie di brani jazz per le parti del film ambientate a New York.