Earth Day su Focus Giovedì 22 Aprile

Earth day

Giovedì 22 Aprile dalle ore 7.00. 14 ore non-stop dedicate alla terra su “Focus” (canale 35) In prima serata il documentario inedito “Tsunami: una minaccia globale” e, nel corso della giornata, la serie “Green Storytellers” coprodotta da Infinity Lab.

Una giornata speciale alla bellezza e alla fragilità del pianeta

“Focus”, la rete tematica Mediaset dedicata alla divulgazione diretta da Marco Costa, in occasione dell’«Earth Day» di giovedì 22 aprile, destina una giornata speciale alla bellezza e alla fragilità del Pianeta, con una non-stop al via dalle ore 7.00 del mattino che proseguirà fino a notte inoltrata. Centrale, in prima serata, il documentario in prima visione assoluta “Tsunami: una minaccia globale”, che dà conto della possibile relazione tra cambiamento climatico e intensificazione della portata distruttiva di alcuni fenomeni naturali, dei modelli di studio e previsione applicati agli tsunami, e delle tecniche che si stanno sviluppando per proteggere l’umanità da queste calamità naturali.

Inoltre, durante l’intera giornata, la rete al 35 del telecomando propone la serie documentaristica in prima visione “Green Storytellers”, coprodotta da Infinity Lab.

Otto incursioni in altrettante esperienze di conservazione del patrimonio naturale e produzioni biologiche ed ecosostenibili. Otto case history che dimostrano come il prendersi cura della Terra, sfruttando al massimo le opportunità offerte dal web, e al tempo stesso ritrovando il gusto dell’azione comunitaria, sia non solo possibile, ma anche divertente e appagante.

«Earth Day», il dettaglio programmazione:

ore 07.00 GREEN STORYTELLERS ep. 1 prima visione

ore 07.15 OCEANI DA SALVARE doc.

ore 08.15 LA STORIA TRA I GHIAGGI: IL VIAGGIO DI NANUK doc.

ore 09.15 GREEN STORYTELLERS ep. 2 prima visione

ore 10.00 PLANETARY docufilm

ore 11.30 GREEN STORYTELLERS ep. 3 prima visione

ore 12.00 PREVISIONI METEO E CLIMA IMPAZZITO: UNA CORSA CONTRO IL TEMPO docufilm

ore 13.00 MERAVIGLIE DELLA TERRA ep. 3 prima visione assoluta

ore 14.00 GREEN STORYTELLERS ep. 4 prima visione

ore 14.30 PLANET EARTH II ep. 3

ore 15.30 GREEN STORYTELLERS ep. 5 prima visione

ore 16.00 INTO THE WILD COLOMBIA ep. 1 prima visione assoluta

ore 17.00 GREEN STORYTELLERS ep. 6 prima visione

ore 17.30 PLANET EARTH II ep. 1

ore 18.30 GREEN STORYTELLERS ep. 7 prima visione

ore 19.00 PLANET EARTH II ep. 2

ore 20.00 PLANET EARTH II ep. 4

ore 21.15 TZUNAMI: UNA MINACCIA GLOBALE doc. prima visione assoluta

ore 22.00 PLANET EARTH II ep. 5

ore 23.00 GREEN STORYTELLERS ep. 8 prima visione

ore 23.30 PLANET EARTH II ep. 6

ore 24.30 CORSICA: A PICCO SUL MARE doc.