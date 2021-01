Bollate – Interventi Vigili del fuoco nel 2020

Un anno speciale il 2020 per i Vigili del fuoco di Garbagnate. Un anno sopra la media per numero e tipologia di interventi. Questa la prima considerazione che viene da fare leggendo i dati forniti dal distaccamento sull’attività svolta nell’anno appena terminato.

Ma vediamo i numeri: le richieste di soccorso sono state in tutto 849 rispetto alle 386 del 2019, con un incremento del 120%. La tipologia prevalente di richiesta di soccorso è stata relativa alla pandemia, con 162 missioni di igenizzazione e 62 missioni di supporto ad attività di protezione civile.

Seguono gli interventi per incendi generici con 108 missioni che, sommate ai 25 incendi per sterpaglie, diventano 133 interventi totali per estinzione fuochi. Gli incendi nel 2019 ammontavano a 98 interventi e, nonostante il lockdown che ha costretto in casa molte persone, si è registrato un incremento ma “in linea con la media del distaccamento – secondo i responsabili dei VVF”.

E gli altri numeri?

Considerevole nel 2020 il numero di richieste di supporto per taglio piante con 88 missioni contro le 38 del 2019; complici le molte giornate ventose ma anche la nevicata di fine anno che hanno creato non poche problematiche in molte aree lombarde. Anche le richieste di soccorso per persone rimaste chiuse in casa sono aumentate: 70 richieste di intervento rispetto alle 33 del 2019.

Il numero medio di chiamate di soccorso è stato di 70 al mese; il picco massimo si è registrato nel mese di aprile con 155 chiamate; il mese più tranquillo è stato gennaio con solo 33 richieste di intervento.

Il commento del comando: “L’andamento della caserma è soddisfacente e il numero di interventi rispetto all’anno passato ha avuto un incremento importante, così come le ore di copertura dei turni di cui va merito a tutto il personale volontario. Con il contributo di Regione Lombardia è stato possibile ampliare le strumentazioni sia da usare sugli incidenti stradali che per la valutazione dei gas nell’aria”.

La situazione a Bollate: Dopo Garbagnate Milanese che ha registrato 217 richieste, il maggior numero di interventi sono stati fatti a Bollate: in tutto 170 chiamate. Ecco le motivazioni principali: 37 igienizzazioni, 24 bonifiche, 20 incendi, 17 soccorsi a persona; 15 apertura porte.