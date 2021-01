Febo: “Sognonauta”

È disponibile in digitale “SOGNONAUTA” , il nuovo album di FEBO: discocomposta da 12 tracce, 12 racconti, 12 strade che partono da luoghi e tempi diversi e distanti per arrivare nello stesso posto e nello stesso attimo.

“Questo album rappresenta l’evoluzione musicale che ho avuto nel tempo – racconta Febo -. Una tracklist di 12 brani che fa un viaggio attraverso storie d’amore e spaccati di vita, da qui il titolo “SOGNONAUTA”.

All’interno del disco duefeaturing importanti: nella canzone “Fino in fondo”, singolo di lancio dell’album,il feat. dell’attore italiano Giorgio Pasottie nel brano”L’amore (E’ o amor)”,invece, c’è la partecipazione di uno dei gruppi più importanti del Brasile,Pixote, che vanta milioni di streams e followers. Questa canzone sarà il singolo estivo e verrà lanciato contemporaneamente in Italia e in Brasile.

Qui la tracklist completa:

1. Se domani

2. Lontano (GUARDA VIDEO)

3. Hai loviù

4. Fino in fondo (feat Giorgio Pasotti)

5. L’uomo lunatico

6. Ciliegie (GUARDA VIDEO)

7. Bella gente (folk version)

8. L’amore (featPixote)

9. Nonostante tutto

10. Tokyo (GUARDA VIDEO)

11. Nonna dammi 4 numeri (GUARDA VIDEO)

12. Esseri liberi

Allaproduzione artistica dell’album tante collaborazioni importanti: Riccardo Piparo, Marta Venturini, Francesco “Katoo” Catitti e Fabio Raponi.Altrettanto importante la firma dell’autore Marco Rettani, come coautore di alcune canzoni dell’album stesso.