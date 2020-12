Viabilità: lavori di ripristino pavimentazione stradale della S.P.

Da mercoledì 9 dicembre inizieranno i lavori di ripristino della pavimentazione stradale della S.P. ex S.S. n°415 “Paullese”, dal km 1+300 circa al km -0+200 circa carreggiata discendente direzione Milano in Comune di San Donato Milanese e dal km 2+800 circa al km -3+700 circa carreggiata ascendente direzione Paullo in Comune di Peschiera Borromeo.

I lavori saranno realizzati mediante riduzione di carreggiata stradale secondo gli schemi del D.M. 10/07/2002.

I lavori avranno una durata complessiva di circa due settimane, salvo avverse condizioni meteo.