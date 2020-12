Dal giorno di Sant’Ambrogio e in occasione del periodo natalizio, TAM Teatro Arcimboldi Milano ridisegna il proprio logo per augurare Buone Feste a Milano e a tutti i Milanesi che hanno sempre sostenuto il teatro e che, scegliendolo, ne hanno consolidato il prestigio rendendolo un brand acclamato a livello nazionale e internazionale.

TAM Tanti Auguri Milano è una dedica breve e semplice, ma piena d’amore e di simpatia, per ringraziare tutta la Città per la resilienza e il coraggio dimostrati dai cittadini, dagli artigiani e dalle imprese che, proprio come l’Arcimboldi, hanno dovuto unire le proprie forze per reinventarsi e dimostrare che la città è viva e continuerà a creare lavoro, cultura e bellezza.

Un messaggio di speranza e di ottimismo che TAM Teatro Arcimboldi Milano condivide con la Città attraverso il lancio di una Collezione Limitata di prodotti Natalizi, che permetterà a tutto il pubblico di sostenere il teatro acquistando divertenti gadgets: dall’iconica T-shirt all’immancabile Mug, dalle candele ai soffici cuscini. Sono tante le idee regalo brandizzate che vi faranno sentire il caldo abbraccio di una sala teatrale, come se fosse un lungo applauso.

Acquistando uno o più regali, in vendita dal 7 dicembre e fino al 10 gennaio sul sito web e sui canali social del teatro, tutti gli acquirenti riceveranno in regalo l’esclusiva membership card TAM TOGETHER, che permetterà di ricevere inviti a spettacoli, eventi e incontri con artisti e di godere di tante altre agevolazioni per tutti gli eventi dell’Arcimboldi, e non solo.

Un dono piccolo, ma di grande importanza, che ci aiuterà a guardare con fiducia e speranza alla ripresa della regolare attività di spettacolo e al momento in cui torneremo a vivere tutti insieme l’esperienza unica e indimenticabile di una serata al TAM Teatro Arcimboldi Milano.

TAM – TANTI AUGURI MILANO

dal 7 dicembre 2020 al 10 gennaio 2021

• http://teatrodegliarcimboldi.imsocial.it

• https://www.facebook.com/teatrodegliarcimboldi

• https://www.instagram.com/teatrodegliarcimboldi

• www.teatroarcimboldi.it