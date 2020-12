Pallamano Champion League su Sky

PALLAMANO

CHAMPIONS LEAGUE MASCHILE 2019-2020

Su Sky Sport Arena, live da Colonia,

la ”FINAL4”

(28-29 dicembre 2020)

Domani le due semifinali

ore 18: BARCELLONA-PARIS SAINT GERMAIN

ore 20.30: KIEL-VESZPREM

Martedì, alle ore 20.30,

la finale per il titolo

Dopo l’Europeo Femminile, su Sky arriva un altro appuntamento da non perdere con la grande pallamano.

A Colonia sta per andare in scena la fase finale dell’edizione 2019-2020 della Champions League maschile, la più importante e prestigiosa manifestazione continentale a livello di club.

Quattro le squadre impegnate domani nella Final4, dalle cui semifinali verranno fuori i nomi delle due formazioni che martedì si giocheranno il titolo e che succederanno nell’albo d’oro del torneo ai macedoni del Vardar. Le due semifinali e la finale potranno essere seguite in diretta su Sky Sport Arena.

Prima semifinale, alle ore 18, con gli spagnoli del Barcellona che affronteranno i francesi del Paris Saint Germain; alle ore 20.30 toccherà ai tedeschi del Kiel e agli ungheresi del Veszprem.

Slittata a fine anno a causa della pandemia, la fase finale del torneo, organizzato dalla federazione europea di pallamano (European Handball Federation), è in programma alla Lanxess Arena della città tedesca.

In campo ci saranno bel 12 titoli continentali, divisi tra il Barcellona, che detiene il record di vittorie, ben 9, e il Kiel, che la Champions l’ha vinta in 3 occasioni; Paris Saint Germain e Veszprem vanno a caccia della loro prima volta.

___________________________________________________________________________________________

PALLAMANO

Champions League maschile: “FINAL4”

liva da Colonia su Sky Sport Arena (anche in streaming su NOW TV)

lunedì 28 dicembre – Semifinali:

ore 18 Barcellona-Paris Saint Germain

ore 20:30 Kiel-Veszprem

martedì 29 dicembre

ore 20.30 Finale

(Final Four disponibile su Sky Go, anche in HD)