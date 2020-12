Clementino: il videoclip di “Partenope”

Fuori oggi il video di “PARTENOPE” (Sony Music Italy), il nuovo singolo di Clementino dedicato alla sua città, visibile al link: https://bit.ly/3psExzR.

Il brano, uscito proprio il giorno del compleanno di Napoli e quello dello stesso rapper, è disponibile in streaming e digitale al link https://smi.lnk.to/Partenope.

“Partenope è un video stupendo che racconta la favola di Napoli – commenta Clementino – Ho l’onore di avere in questo video ospiti importantissimi, da Dries Mertens a Marco D’Amore, passando per Joseph Capriati, Vincenzo Salemme, Jorit, Cristiana Dell’Anna e molti altri. Sono contento di aver coinvolto alcune eccellenze napoletane e la cosa importante è che arrivi il significato di una Napoli che ha sempre combattuto e che ha mantenuto la sua umiltà negli anni. Una Napoli che, come diceva Pino Daniele, è piena di colori, ma purtroppo la gente vede solo il nero: noi, attraverso questo video, abbiamo voluto far vedere i suoi colori”.