Francesco Bellucci: “Qualcuno ti pensa ancora”

Dopo l’uscita de “Il mondo sta girando”, primo video estratto dal disco “LIVE!” di Francesco Bellucci, uscito il 27 novembre, è da oggi disponibile “Qualcuno ti pensa ancora”. In questo secondo singolo l’artista sembra rivolgere una lettera aperta a qualcuno di caro che non c’è più, rivelando l’aspetto più fragile della sua personalità, senza farsi sconfiggere dalla nostalgia.

Come il precedente, e tutti gli altri brani, è stato registrato in presa diretta il 4 settembre, durante l’esibizione all’Arena del Mare di Salerno. Questo è il secondo episodio di una miniserie live che vede Bellucci e i suoi compagni portare tutta la loro energia in uno dei rari concerti che questo 2020 ha concesso.

Il disco è pubblicato dall’etichetta Terzo Millennio Records.

Tutti i brani del concerto sono estratti dall’album “Situazioni sconvenienti” pubblicato nel 2020, ad eccezione della prima e della quinta traccia presenti in “Siamo vivi”.

Musicisti: Eric Ombelli (batteria), Davide Lodesani (basso), Marco Mazzuoccolo (chitarra), Francesco Bevini (chitarra); Missaggio e mastering: Davide Guerri

Tracklist:

1) Il mondo sta girando, 2) Qualcuno ti pensa ancora, 3) Che sfiga però, 4) Vuoto, 5) Vivere davvero, 6) Domani andrà meglio, 7) Stanotte uccido mio padre.