Sergio Bonelli Editore: “Sottosopra II”

Sbarca sugli scaffali la seconda parte di Sottosopra, il fumetto fantascientifico di Luca Enoch e Riccardo Crosa che racconta le vicende di un gruppo di sopravvissuti in un mondo… a testa in giù! I due giovani protagonisti, Giorgia e Alessandro, dovranno muoversi in questo nuovo, ostile mondo, in cui la lotta per la sopravvivenza diventa ben presto una guerra per il potere.

Una storia che prende il via dalla fascinazione per le “Cosmicomiche” di Italo Calvino, i cui protagonisti salivano con la scala fino alla Luna, ai tempi vicinissima alla Terra, e a mezza via sperimentavano il cambio di gravità, galleggiando senza peso per qualche istante prima di venire catturati dall’attrazione del nostro satellite.

Il volume è arricchito da un ricco apparato che racconta le diverse fasi di lavorazione di alcune tavole di Sottosopra 2: dai testi originali della sceneggiatura ai diversi stadi di composizione delle illustrazioni, dalle matite alle finiture. Un’esplorazione dell’universo di Sottosopra ideato da Luca Enoch.