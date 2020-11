Rocky Horror Show – Teatro degli Arcimboldi

SHOW BEES è lieta di annunciare l’apertura vendite per le date milanesi del WORLD TOUR 2021 del ROCKY HORROR SHOW, il leggendario musical che farà tappa al Teatro degli Arcimboldi dal 12 al 24 ottobre 2021.

In attesa di poter riaprire le porte del Teatro degli Arcimboldialla consueta attività teatrale, Show Bees regala al pubblico italiano due settimane di repliche, in versione originale,di quello che universalmente è riconosciuto come uno degli spettacoli più amati e applauditi al mondo.

Dal 1973, The Rocky Horror Show ha sedotto con la sua trasgressività intere generazioni di spettatori, conquistando anche i benpensanti più integerrimi e trasformandoli in devoti fan con corsetto e calze a rete.

Dopo oltre 40 anni, la meravigliosa creatura di Richard O’Brien non smette di travolgere, coinvolgere, sovvertire le regole. Ha viaggiato in più di 30 paesi, è stata tradotta in più di 20 lingue e torna ora in tour con la regia di Christopher Luscombe.

Migliaia di appassionati hanno creato fan club, guardano il film centinaia di volte, travestendosi e partecipando sempre attivamente allo spettacolo (come richiesto dalla filosofia del “Rocky Horror Show”).

Ed è così che il Rocky, proprio per l’entusiasmo e la partecipazione del suo pubblico, ogni sera si trasforma in un grande non-stop party fatto di quei successi senza tempo da cui ognuno, almeno una volta, si è lasciato trascinarecome “SweetTransvestite”, “Damnit Janet” e “Time Warp”.

Appuntamentoimperdibile a ottobre 2021 al Teatro Arcimboldiconil nuovo, eccitante, sfrenato spettacolo del ROCKY HORROR SHOW!

…vi consigliamo di tenere pronte calze a rete e guêpière! DON’T DREAM IT, BE IT!

I BIGLIETTI SONO DISPONIBILI DA VENERDI’ 6 NOVEMBRE su TICKETONE.IT

e fino al 1° dicembre sarà attiva una promozione speciale “earlybird”

– platea alta, platea bassa e platea goldprezzo del biglietto al 50%

– prima galleria biglietto a 10 euro + prevendita