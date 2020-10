New York, Trieste, Sicilia ed Egitto a “Freedom”

IN APERTURA, ROBERTO GIACOBBO TESTIMONIA

LA SUA ESPERIENZA DI VITTIMA DEL CORONAVIRUS.

VENERDÌ 9 OTTOBRE || PRIMA SERATA

Roberto Giacobbo torna su Italia 1 con un nuovo appuntamento di «Freedom – Oltre il confine», il quinto di dodici, in onda venerdì 9 ottobre, in prima serata.

Il programma che racconta i luoghi più interessanti del nostro Paese e del mondo, questa settimana propone un sorprendente approfondimento sul tema sempre più incalzante della pandemia di Covid-19, propone reportage da New York ed Egitto, Sicilia e Trieste, e ricorda la figura di Madre Teresa di Calcutta, santa e Premio Nobel per la Pace.

In apertura, l’approfondimento sul tema del Covid-19 offre la testimonianza dello stesso Giacobbo, colpito dal virus a marzo scorso. Una prova che lo ha visto a un passo dalla fine, fortunatamente seguita da un recupero rapido e totale. Nel servizio successivo, il tributo a Madre Teresa, la santa vissuta tra i poveri di Calcutta che ha segnato la storia del Novecento, vede la presenza del Cardinale Angelo Comastri, che l’ha incontrata molte volte e ne conserva un ricordo lucido e appassionato. Giacobbo ripercorre la vicenda umana e spirituale della suora missionaria.

La sala sotterranea più grande del mondo si trova in Italia: si tratta della Grotta Gigante di Trieste. La bellezza e la magia di questo luogo, un vero e proprio monumento della natura, sono frutto di un lavoro iniziato 10 milioni di anni fa. Goccia dopo goccia, l’acqua è riuscita a creare uno scenario unico al mondo: un sistema di oltre 3.000 cavità sotterranee, accessibili grazie a una scalinata di 500 gradini. Giacobbo li percorre raccontando le storie e le leggende di questo incredibile spettacolo della natura.

Dall’Oltreoceano, Freedom dà conto dei segreti della rete di ferrovie e metropolitane più grande del mondo: quella di New York. Un viaggio nel cuore pulsante della città simbolo dell’economia americana, per scoprire come sia possibile garantire gli spostamenti di una metropoli che conta quasi 24 milioni di abitanti.

Dopo la Sicilia – con una visita nei luoghi colpiti dai terremoti del 1908, 1968 e 2018 -, la serata si conclude al Pozzo di Osiride, nella Piana di Giza, in Egitto.

«Freedom – Oltre il confine» è un programma di: Roberto Giacobbo; capo progetto: Irene Bellini; scritto con Valeria Botta, Massimo Fraticelli, Danilo Grossi, Marco Zamparelli; regia: Ico Fedeli. Per Mediaset: curatela, Elsie Arfaras; produzione esecutiva, Monica Paroletti.