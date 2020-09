Marta Pistocchi: “Toponomastica”

Il 2 ottobre esce “Toponomastica”, l’album d’esordio di MARTA PISTOCCHI, artista poliedrica, conosciuta come attrice comica e violinista, che torna sulle scene per la prima volta come cantautrice.

Il 3 ottobre debutta a Milano al Centro Culturale Rosetum, all’interno del Festival del Giullare, lo spettacolo omonimo TOPONOMASTICA – TEATRO CANZONE COMICO, immaginifica conferenza di topi (interpretati da Marta Pistocchi e Alessandro Sicardi), che analizzano con pungente ironia le regole, gli stili di vita delle nostre città e i vizi e le virtù degli umani che vi abitano (ingresso libero- ore 17.00 – Via Pisanello, 1 Milano).

Da giovedì 24 settembre, è online su YouTube (visibile a questo link: https://youtu.be/MEDL94yfxIg) il video di “SERIE”, brano che anticipa l’album “TOPONOMASTICA”. Una canzone ironicamente autobiografica in cui Marta Pistocchi racconta con battute, giochi di parole e paradossi il disagio di una minoranza: coloro che non guardano le serie tv. Attraverso le immagini del video, girato con la tecnica dello stop motion, Marta Pistocchi racconta cosa accade attorno al suo divano: strumenti musicali che si animano e prendono il sopravvento sulla protagonista eternamente in lotta con sé stessa.

«C’è chi – dice Marta Pistocchi – durante la quarantena è diventato chef, chi si è abbuffato di serie televisive e chi, come me, si è sperimentato come videomaker. Armata di cellulare, cavalletto e parecchio tempo libero ho trasformato il salotto in un set per raccontare il mio personalissimo e folle mondo, tutto attorno al mio divano».