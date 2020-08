Arianteo: film in anteprima dal 12 agosto al 4 settembre

Nuovi film in anteprima accendono gli schermi delle arene estive targate Anteo!

Cosa resta della rivoluzione di Judith Davis,

sarà in programmazione

mercoledì 12 agosto, alle ore 21.15 in AriAnteo Chiostro dell'Incoronata

In programmazione anche al chiuso: ore 21.15 Sala Astoria di Anteo Palazzo del Cinema

lunedì 24 agosto, alle ore 21.00 in AriAnteo Chiostro dell'Incoronata

martedì 25 agosto, alle ore 21.00 in AriAnteo Palazzo Reale

mercoledì 26 agosto, alle ore 21.00 in AriAnteo Triennale Milano

IL FILM:

Commedia politica, il film ironizza contro i valori borghesi colpevoli di aver tradito le conquiste sessantottine: cosa resta ora della lotta politica di un’intera generazione?

Little Joe di Jessica Hausner

sarà in programmazione

giovedì 13 agosto, alle ore 21.15 in AriAnteo Chiostro dell'Incoronata

In programmazione anche al chiuso: ore 21.15 Sala Astoria di Anteo Palazzo del Cinema

IL FILM:

Una distopia raggelata e inquietante dominata da un incantevole e misterioso fiore rosso che assale e divora la mente umana. Presentato e premiato al Festival di Cannes 2019.

About endlessness di Roy Andersson

sarà in programmazione

venerdì 14 agosto, alle ore 21.15 in AriAnteo Chiostro dell'Incoronata

In programmazione anche al chiuso: ore 21.15 Sala Astoria di Anteo Palazzo del Cinema

IL FILM:

Torna in sala uno dei più grandi protagonisti del cinema surreale contemporaneo: dopo la vittoria del Leone D’Oro con Un piccione seduto su un ramo riflette sull’esistenza, il regista svedese Andersson torna a riflettere sull’umanità e la sua storia.

Volevo nascondermi di Giorgio Diritti

sarà in programmazione

sabato 15 agosto, alle ore 21.00 in AriAnteo Palazzo Reale

domenica 16 agosto, alle ore 21.00 in AriAnteo Triennale

lunedì 17 agosto, alle ore 21.15 in AriAnteo Chiostro dell'Incoronata

In programmazione anche al chiuso: ore 21.15 Sala Astoria di Anteo Palazzo del Cinema

IL FILM:

Volevo nascondermi è il biopic sulla vita di Antonio Ligabue (Elio Germano), grande pittore naif emiliano, figura di rilievo dell’arte contemporanea e internazionale. Il film racconta la vita dell’artista, che sin da bambino trova nella pittura il suo personale riscatto al senso di solitudine ed emarginazione. Presentato e premiato alla Berlinale – Festival del Cinema di Berlino 2020.

Corpus Christi di Jan Komasa

sarà in programmazione

domenica 16 agosto, alle ore 21.15 in AriAnteo Chiostro dell'Incoronata

In programmazione anche al chiuso: ore 21.15 Sala Astoria di Anteo Palazzo del Cinema

IL FILM:

Una storia di peccato, fanatismo e redenzione che costringe lo spettatore ad aprire gli occhi sulle ipocrisie e le falsità della nostra società.

Un divano a Tunisi di Manuele Labidi Labbé

sarà in programmazione

mercoledì 19 agosto, alle ore 21.00 in AriAnteo Chiostro dell'Incoronata

In programmazione anche al chiuso: ore 21.15 Sala Astoria di Anteo Palazzo del Cinema

venerdì 21 agosto, alle ore 21.00 in AriAnteo Palazzo Reale

sabato 22 agosto, alle ore 21.00 in AriAnteo Triennale Milano

Il meglio deve ancora venire di Alexandre de La Patellière, Matthieu Delaporte

sarà in programmazione

venerdì 21 agosto, alle ore 21.00 in AriAnteo Chiostro dell'Incoronata

sabato 22 agosto, alle ore 21.00 in AriAnteo Palazzo Reale

giovedì 27 agosto, alle ore 21.00 in AriAnteo Triennale Milano

Il grande passo di Antonio Padovan

sarà in programmazione

martedì 18 agosto, alle ore 21.00 in AriAnteo Palazzo Reale

mercoledì 19 agosto, alle ore 21.00 in AriAnteo Triennale Milano

giovedì 20 agosto, alle ore 21.00 in AriAnteo Chiostro dell'Incoronata

IL FILM:

Una commedia brillante e spassosa nata dall’incontro dell’umorismo di Antonio Padovan (alla sua opera seconda dopo Finché c’è prosecco c’è speranza) e Giuseppe Battiston.

Deux di Filippo Meneghetti

sarà in programmazione

giovedì 20 agosto, alle ore 21.00 in AriAnteo Triennale

venerdì 4 settembre, alle ore 21.00 in AriAnteo Chiostro dell'Incoronata

IL FILM:

Un dramma sentimentale di grande pregio: l’amore segreto tra due donne è svelato con discrezione e cura attraverso la quieta vita familiare di entrambe, alle prese con rimorsi e sensi di colpa.

Crescendo di Dror Zahavi

sarà in programmazione

domenica 23 agosto, alle ore 21.00 in AriAnteo Chiostro dell'Incoronata

IL FILM:

Il direttore d’orchestra di fama mondiale Eduard Sporck viene incaricato di formare un’orchestra composta da musicisti israeliani e palestinesi: come raggiungere una perfetta armonia tra musicisti appartenenti a due fazioni in eterna lotta tra loro? Il film è stato presentato al Festival Internazionale di Monaco dove ha ricevuto una standing ovation di 10 minuti.

La candidata ideale di Haifaa Al-Mansour

sarà in programmazione

venerdì 21 agosto, alle ore 21.00 in AriAnteo Triennale

sabato 22 agosto, alle ore 21.00 in AriAnteo Chiostro dell'Incoronata

mercoledì 26 agosto, alle ore 21.00 in AriAnteo Palazzo Reale

IL FILM:

Una straordinaria storia di coraggio e resistenza nel quadro di un’Arabia Saudita conservatrice e patriarcale. In competizione per il Leone d’Oro alla scorsa edizione della Mostra del Cinema di Venezia.

Ema di Pablo Larraìn

sarà in programmazione

giovedì 27 agosto, alle ore 21.00 in AriAnteo Palazzo Reale

venerdì 28 agosto, alle ore 21.00 in AriAnteo Chiostro dell'Incoronata

sabato 29 agosto, alle ore 21.00 in AriAnteo Triennale

IL FILM:

Il nuovo film di Larrain, presentato al Festival di Venezia nel 2019, racconta la storia di Ema e Gaston che adottano Polo. Ma l’esperienza si trasforma presto in dramma, e la coppia rischia di scoppiare.