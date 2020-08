Gashi: “1984” nuovo album

Il rapper libico GASHI ha pubblicato ieri venerdì 7 agosto, “1984” (RCA Records), il suo atteso secondo album, che include anche il nuovo singolo “MAMA” in collaborazione con STING. Nel disco, GASHI esplora nuovi sound, capaci di trasportare l’ascoltatore nel pieno degli anni ’80, il periodo a cui l’artista è più legato.

All’interno di “1984”, composto da 16 tracce, sono presenti importanti featuring con artisti del calibro di Pink Sweat$, Njomza, Rose Gold, Diamond Café & Devault, e il già citato Sting.

Per celebrare l’uscita dell’album GASHI ha presentato sul suo canale ufficiale, in collaborazione con YouTube, un livestream unico nel suo genere. Durante l’evento l’artista si è esibito per la prima volta in live streaming e ha proiettato in anteprima mondiale il suo documentario “GASHI: Now You Know”. I proventi raccolti durante l’evento saranno donati al Global Citizen.

Questa la tracklist dell’album: 1984, Don’t Kill Me, Lies, Mama (feat. Sting), Paranoid, Upset (feat. Pink Sweat$ e Njomza), Feels Right (feat. Rose Gold), Never Give Up On Me, Perfume Pillows, Interlude (feat. Dimond Café), Full Moon (feat. Devault), Mr. Ferrari, Don’t OD, Distant, Funeral Friends, So Many Love Me (Present Time).