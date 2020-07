“Voi Come Noi” – Stadio

A poco meno di un mese di distanza dallo speciale concerto tenuto sul tetto del Padiglione 23 del Policlinico Sant’Orsola di Bologna in omaggio al sacrificio e all’abnegazione del personale sanitario cittadino che ha reso possibile la ripartenza della città e dell’Italia intera, gli Stadio tornano ad esibirsi con l’intenzione di sostenere le maestranze che lavorano nel mondo della musica dal vivo.

Gaetano Curreri ha deciso di offrire a cachet calmierato l’emozionante spettacolo “Voi Come Noi”, durante il quale vengono proposti tutti i grandi classici della band, per consentire agli organizzatori di poter allestire eventi live riuscendo a sostenere i costi di messa in sicurezza delle location ed in modo da favorire una ripartenza dei concerti, garantendo così dei compensi al proprio staff composto da tecnici, fonici, elettricistie a tutto l’indotto che ruota intorno alla musica e dietro le quinte dell’organizzazione di un concerto .

Il concerto si terrà giovedì 23 luglio nell’ambito di Lunaria, rassegna di concerti estivi organizzati da Musicultura nella meravigliosa cornice di Piazza Leopardi a Recanati.