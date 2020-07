Premi Rock Targato Italia 2020

Siamo alle finali Nazionali di Rock Targato Italia 2020, dal 28 settembre al 10 ottobre a Milano. Questa edizione sarà una edizione speciale: nasce dall’esigenza di trasformare un periodo di crisi in un momento di riflessione e ricerca per provare a riprogettare il futuro della musica e delle arti in maniera innovativa, fluida con sensibilità diverse rispetto al mercato. Non solo festival dunque ma un laboratorio con incontri, e musica. Tutto organizzato nell’arco di un paio di settimane, per approfondire territori, nuovi spazi ed orizzonti possibili.

È con immenso piacere che comunichiamo le prime tre categorie e i rispettivi artisti selezionati dal team di ROCK TARGATO ITALIA unitamente a una delle grandi novità di quest’anno: sarai tu a stabilire il vincitore di ogni categoria! Vai sul sito della rassegna (https://www.rocktargatoitalia.eu/concorso.html) e vota gli artisti che preferisci! Aiutali a trasmettere al mondo tutto quello che hanno da dire!

Unitamente ai premi per cui voterete, verrà conferito il Premio Speciale Rock Targato Italia a Mauro Pagani, musicista, produttore, compositore e sperimentatore. Un artista unico e originale, punto di riferimento del panorama artistico-musicale italiano e internazionale

I premi saranno consegnati nell’occasione delle Finali Nazionali di Rock Targato Italia a Milano dal 28 settembre al 10 ottobre al LegendCLub e Rock’n’roll. Leggi qui sotto le nomination ai premi e ricorda: hai tempo fino al 15 settembre per votare!

MIGLIOR ARTISTA EMERGENTE

Lorenzo Del Pero

Olden

Pieralberto Valli

Ubba + Bond

Unoauno

MIGLIOR ALBUM

Giovanni Succi

Max Zanotti

Murubutu + Claver Gold

Non voglio che Clara

Paolo Benvegnù

MIGLIOR LIVE

Deproducers

Ettore Giuradei

La rappresentante di lista

Omar Pedrini

Ritmo Tribale