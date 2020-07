Mare Culturale Urbano: appuntamenti 6-12 Luglio

Prosegue “Il Lungomare di Milano”, la programmazione culturale estiva di MARE CULTURALE URBANO. Ad un mese dalla riapertura, il centro di produzione artistica di via G. Gabetti 15 a Milano, ha registrato un grande successo di presenze e numerosi sold-out per gli appuntamenti con gli spettacoli teatrali, in collaborazione con il Piccolo Teatro di Milano, e con il cinema all’aperto in cuffia.

Anche questa settimana sarà ricca di spettacoli e musica, tra concerti, dj set e karaoke, in una vera e propria “spiaggia in città” con sabbia, ombrelloni, sdraio e tanto altro!

L’ingresso ad ogni evento è gratuito e la prenotazione è fortemente consigliata.

Le proiezioni degli spettacoli teatrali per la rassegna Spazi di teatro e dei film per la rassegna Cinema all’aperto in cuffia si terranno in Piazza Cenni di Cambiamento. È possibile acquistare i biglietti per il cinema in loco oppure online sul sito www.movieday.it/cinema/index?cinema_id=115.

Di seguito gli appuntamenti della settimana dal 6 al 12 luglio:

Martedì 7 luglio, in programma per la serata Stand up comedy, la presentazione del libro “Maledetta primavera” di Massimiliano Loizzi, che insieme a Pippo Civati parlerà del suo nuovo romanzo, in bilico tra satira e poesia.

Alle ore 21.30, in Piazza Cenni di Cambiamento, in diretta dal Chiostro Nina Vinchi del Piccolo Teatro, Spazi di teatro con la proiezione dello spettacolo “Pane o libertà. Su la testa” di e con Paolo Rossi. Tra parole e musica, l’attore racconterà l’incontro fortunato con grandi maestri del passato – da Enzo Jannacci a Gaber, da Fabrizio De André a Dario Fo – rievocando, attraverso le loro idee e i propri sogni, storie che aiutano a resistere, scegliere e sperare.

Mercoledì 8 luglio, per la rassegna Cernusco Jazz a Mare, in collaborazione con Cernusco Jazz Festival, sul palco di Mare salirà il Liberae PhonocraticaTrio (Stefano De Marchi alle chitarre, Daniele Cortese al basso e Fabrizio Carriero alla batteria).

A partire dalle ore 21.45, cinema all’aperto in cuffia con la proiezione del film premio Oscar “PARASITE” di Bong Joon-ho (vos).

Giovedì 9 luglio torna Raster acustico, la storica rassegna indie di Mare dal successo sempre più affermato. Sul palco saliranno i Susein y Los Pajaritas, che accompagneranno il pubblico in un viaggio per il Latinoamerica con la Cumbia, la Bossa Nova e qualche intermezzo con classici jazz francesi e italiani.

A partire dalle ore 21.45, cinema all’aperto in cuffia con la proiezione del film “PINOCCHIO” di Matteo Garrone.

Venerdì 10 luglio, appuntamento con il Karaoke condiviso da Crociera con Ariele Frizzante e Elton Novara. La migliore e la “peggiore” musica estiva dagli anni 50 a oggi da cantare tutti insieme direttamente dalle sdraio. Le canzoni saranno intervallate da macarena e balli di gruppo sul posto. A partire dalle 21.45, cinema all’aperto in cuffia con la proiezione di “DOPO IL MATRIMONIO” di Bart Freundlich.

Sabato 11 luglio, appuntamento con il dj set di Missin Red, cantante, dj e produttrice che proporrà una selezione musicale ricercata e trascinante, con brani che vanno dall’electro swing alla breakbeat, dal reggae alla tropical bass. Dalle ore 21.30 cinema all’aperto in cuffia con il film d’animazione “LA FAMIGLIA ADDAMS” di Conrad Vernon e Greg Tiernan.

Domenica 12 luglio, alle ore 11.00, per la rassegna Una classica estate al mare, il concerto per clarinetto con Rebecca Comotti e dalle ore 19.30, per il nuovo format La Domenica Italiana, in programma “Teo Manzo canta Guccini”. A partire dalle 21.45 cinema all’aperto in cuffia con la proiezione de “CATTIVE ACQUE” di Rian Johnson.

Il Dj set che non si balla con Emanuele Lazzarini, in programma per lunedì 6 luglio, è stato annullato.

Per tutto il mese di luglio, oltre alla tradizionale cucina offerta dal ristorante, prima e dopo le proiezioni di cinema e teatro, sarà possibile degustare i Bao di Zazà Ramen. Il ristorante di Via Solferino offrirà una deliziosa selezione della specialità asiatica in un vero e proprio Temporary Store, posizionato accanto allo schermo di Piazza Cenni di Cambiamento (aperto dal martedì al sabato, dalle 19.00 alle 23.00).