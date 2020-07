“Lazza- J” – mixtape di Lazza

Lo aveva detto in chiusura al 64 Bars di Red Bull che lo ha visto protagonista l’1 luglio, “venerdì 17 mi porta fortuna, J”, ed è proprio venerdì 17 luglio il giorno che LAZZA ha scelto per rilasciare il suo mixtape “LAZZA – J” (333 Mob/Island Records/Universal Music Italia), già disponibile in pre-save al link https://umusic.digital/lazzaj/.

Il Re Mida del rap italiano è pronto a lanciare una raccolta di brani inediti, dove non mancheranno di certo le sue rime taglienti e il flow killer che lo contraddistinguono e che lo hanno reso uno dei nomi più stimati e richiesti degli ultimi due anni.

L’artista più in forma della scena urban italiana, infatti, vanta grandi abilità tecniche e molti talenti: dà vita a punchline da paura, fa i beat, ha un flow senza pari e suona il piano.

Il rapper, producer e pianista è reduce da due anni di grandi successi dettati di certo dal suo ultimo lavoro in studio, i cui brani hanno collezionato una certificazione dopo l’altra, ma anche dalle importanti collaborazioni che lo hanno visto protagonista indiscusso.

Lazza si è formato studiando musica classica al conservatorio Giuseppe Verdi di Milano e non manca di ricordarlo anche ai suoi live, durante i quali dimostra che la musica non ha confini sedendosi davanti al piano. L’artista, inoltre, si mette in mostra anche per le sue doti da producer, che ribadiscono la sua conoscenza musicale a 360°.