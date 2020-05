“Sultant’a mia” – Rocco Hunt

Fuori mercoledì 3 giugno “SULTANT’A MIA” (Sony Music Italy), il nuovo singolo di Rocco Hunt, prodotto da Nazo.

Il brano, che nasce come regalo ai fan sui social da parte del rapper salernitano, ha sin da subito ricevuto un grande apprezzamento dai suoi follower, che lo hanno potuto ascoltare in anteprima.

A grande richiesta, “SULTANT’A MIA” uscirà ufficialmente la prossima settimana ed è già disponibile in pre-save al link https://forms.sonymusicfans.com/campaign/rocco-hunt-sultant-a-mia/.

Il singolo, ancora prima della sua release ufficiale, rappresenta un nuovo grande traguardo in un anno già ricco di successi per Rocco Hunt.

«Dopo un lungo periodo di lockdown, in cui non è stato possibile per le persone stare insieme, questo pezzo è una liberazione – commenta Rocco Hunt – Finalmente ci si può riabbracciare e quindi “Se non scendi salgo io, stasera sei soltanto mia”. Abbiamo deciso di lanciare il brano sulla chat messenger, e il giorno stesso suonava già nelle macchine e sui balconi, prima ancora che uscisse ufficialmente. Con Valerio Nazo, il producer del brano, ho trovato la mia dimensione, il mio mondo…sono sereno e pronto a far uscire tanta musica prossimamente.»