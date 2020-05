“Aca Toro”, il videoclip

XXX – 1989-2019: The Best pubblicata il 29 novembre 2019 – disponibile in 2CD, 3LP, Digital download e streaming, è la raccolta che celebra e ripercorre i 30 anni di carriera dei PUNKREAS, dagli esordi di United Rumors Of Punkreas alle più recenti prove di Inequilibrio Instabile, attraverso 33 tracce e due brani inediti: una versione di “Aca’ Toro” feat. Ska-P e un nuovo singolo, “Sono Vivo”, prodotto da Tommaso Colliva.

I Punkreas sul video:

“Il Toro è da sempre simbolo di forza invincibile, di sacrificio e di altruismo.

Aca toro è da sempre il nostro inno di protesta contro la barbarica tradizione della corrida che rimane tristemente il simbolo della sopraffazione dell’uomo sull’animale.

Dopo vent’anni dalla creazione dei personaggi del video di “Voglio Armarmi”, Davide Toffolo (frontman dei 3 Allegri Ragazzi Morti) e Paulonia Zumo tornano a dare vita ad una nuova avventura dei nostri amati Punkreas in versione cartoons. Ma questa volta non saranno soli, nuovi amici entrano a fare parte della gang, sono gli Ska-P, padrini dello ska punk iberico e mondiale. Il brano questa volta è “Aca Toro” nella nuova versione reinterpretata dalle due storiche band per l’uscita del best Punkreas xxx che festeggia i loro trent’anni. State pronti…ne vedremo delle belle!” – PUNKREAS.

I Punkreas dal vivo:

E per non farsi mancare nulla, ma soprattutto per non perdere il contatto con il loro pubblico, i Punkreas torneranno a calcare i palchi in estate con un nuovissimo assetto acustico. Cippa, Paletta e Noise saranno impegnati in quest’estate anomala per ripercorrere la loro storia, rivisitando tutti i loro grandi successi in chiave unplugged, tra aneddoti e racconti di vita on the road. Una versione più unica che rara per riscoprire i punkrockers più seguiti dello stivale!