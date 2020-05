Rosalìa & Travis Scott: “TKN”

Dopo la straordinaria versione remix di “HIGHEST IN THE ROOM”, ROSALÍA e TRAVIS SCOTT di nuovo insieme nel nuovo singolo “TKN” (https://SMI.lnk.to/tkn), già disponibile in radio e in digitale.

Nella loro seconda collaborazione, e terzo brano pubblicato quest’anno da Rosalía, i due artisti sempre in vetta alle classifiche raccontano come la vera fiducia si possa guadagnare solo con il silenzio.

«Travis è un artista che ammiro molto dall’inizio della sua carriera e non riesco a immaginarne uno migliore con cui collaborare per questa canzone – afferma la pluripremiata superstar latina Rosalía – Sento che adesso è il momento giusto per pubblicare questo brano, dopo tanti mesi trascorsi in casa, in cui non siamo stati liberi e non abbiamo avuto la possibilità di stare con le persone che amiamo. Spero che “TKN” trasmetta energia, faccia ballare e possa dare forza nei momenti difficili».