David Garrett in Concerto a Roma

Dopo aver annunciato le date italiane di “UNLIMITED – LIVE 2020”, una nuova notizia per i fan di David Garrett che annuncia un concerto imperdibile che anticipa il tour autunnale nei palazzetti.

Garrett sarà in concerto il 27 luglio a Roma e si esibirà, per la prima volta, nella splendida cornice delle TERME DI CARACALLA con il suo “UNLIMITED – LIVE” all’interno della stagione estiva del Teatro dell’Opera di Roma.

Lo spettacolo tornerà nuovamente a ottobre in Italia con il seguente calendario:

15 OTTOBRE 2020 – BOLZANO – PALAONDA

17 OTTOBRE 2020- ASSAGO (MI)- MEDIOLANUM FORUM

18 OTTOBRE 2020 – BOLOGNA – UNIPOL ARENA

27 OTTOBRE 2020 – CONEGLIANO VENETO – ZOPPAS ARENA

28 OTTOBRE 2020 – GENOVA – RDS STADIUM

I biglietti per il concerto di Roma del 27 luglio saranno disponibili in prevendita da domani, 30 gennaio, sul circuito Ticketone dalle ore 10.00.

Biglietti da 40 a 120 euro (più diritto di prevendita 15%) in vendita anche presso la biglietteria e sul sito www.operaroma.it