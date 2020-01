Südtirol Gardenissima 2020

Il prossimo 04 e 05 Aprile, per la 24a volta, si disputerà la Südtirol Gardenissima (e la Südtirol Gardenissima Kids), lo slalom gigante più lungo al mondo, che ormai come da tradizione, chiude la stagione sciistica invernale.

Si tratta di due giornate distinte: una per correre affianco ai campioni (Sabato 04 Aprile) e una per dar spazio alla competizione dei piccoli campioni emergenti (Domenica 05 Aprile).

La Südtirol Gardenissima inizierà alle ore 7.30 di Sabato 04 Aprile dalla cima del Seceda, seguendo un adrenalinico percorso di 6 chilometri, con circa 120 porte, fino alla stazione a valle del Col Raiser, con lo splendido panorama delle Dolomiti.

La partecipazione a questa gara è aperta ad atleti o sportivi di ogni livello, purché forniti di certificato medico di idoneità sportiva e di una tessera FISI, che si può richiedere anche al momento dell’iscrizione.

Ogni anno prendono parte alla Südtirol Gardenissima circa 700 sportivi, tra cui anche diversi atleti della nazionale e noti campioni del passato.

Per l’edizione 2020 hanno già confermato la propria presenza: Christof Innerhofer, Mattia Casse, Alex Vinatzer, Daniel Danklmaier e Federica Brignone.

Previsti sul parterre d’arrivo momenti di intrattenimento con musica, spuntini e bevande e a Selva l’immancabile Season’s End After Race Party. La premiazione, invece, avverrà alle 15.30 presso il Centro Iman a S. Cristina.

Domenica 5 aprile con partenza alle ore 8:30 toccherà ai più piccoli sfidarsi nella Südtirol Gardenissima Kids lungo un percorso di 2 chilometri con un dislivello di 463 metri, dal Monte Seceda fino alla stazione a valle della seggiovia Fermeda.

La premiazione della Südtirol Gardenissima Kids è prevista per le ore 14.00, presso la stazione a monte della funivia Seceda.

Tutti i partecipanti della Südtirol Gardenissima potranno provare e testare gratuitamente i nuovi sci “race” delle migliori marche in produzione per la prossima stagione invernale 2021. Due appositi tracciati a cronometro saranno allestiti sul Monte Seceda, presso la pista Curona, in vicinanza del tracciato Gardenissima.

Ricordiamo che la Südtirol Gardenissima è un Green Event, ovvero, una manifestazione organizzata secondo criteri di sostenibilità, come la mobilità sostenibile, la gestione dei rifiuti, il prediligere alimenti stagionali e della regione e la responsabilità sociale.

Per maggiori informazioni www.gardenissima.eu