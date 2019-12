D’Iuorno al “Capodanno Sulla Luna”, con “Canzone per Baby”

In occasione del “Capodanno Sulla Luna” organizzato da RADIO BRUNO in Piazza del Carmine a FIRENZE, martedì 31 dicembre il cantautore fiorentino D’IUORNO presenterà per la prima volta live, proprio nella sua città, il suo nuovo singolo “CANZONE PER BABY” insieme ad altri brani del suo repertorio.

Dalle 18.00 in poi sul palco, oltre a D’IUORNO, si alterneranno il rap da alta classifica di Mr.Rain, la star di X-Factor Martina Attili, il set di DJ-V e molto altro. A fare gli onori di casa sarà Bruno Enzo Ferrari, voce storica di Radio Bruno.

«“CANZONE PER BABY” racconta il disagio esistenziale di chi non si riconosce nelle strutture rigide che la società spesso impone e che non lasciano spazio alla libera espressione – racconta D’Iuorno – Esistono forze esterne, dettami, doveri che limitano il movimento e la creatività di ciascuno di noi. La “baby” della canzone oltrepassa questo malessere con il coraggio: ballando, sognando, andando oltre».