Giornata mondiale lotta all’Aids

Nell’ambito della Giornata Mondiale per la lotta all’AIDS 2019, Anlaids Sezione Lombarda, M•A•C Cosmetics e i performer di Italy Bares (la straordinaria compagnia di ballo che ha portato in Teatro un mese fa a Milano lo spettacolo sold out “La prima volta”) organizzano “LO SAPRANNO ANCHE I MURI”, diversi flash mob di danza per sensibilizzare la Città di Milano sull’importanza della prevenzione, della solidarietà e dell’inclusione.

Un’azione che vuole accompagnare i presenti in un viaggio attraverso la propria coscienza per abbattere i pregiudizi e quella strana vergogna rispetto alla tematica dell’HIV.

L’appuntamento con le danze di Italy Bares è di fronte al MAC Pro Store di Via Dante ogni 45 minuti, a partire dalle 14.30: i 30 artisti balleranno e canteranno sulle basi della canzone portante de “La prima volta”, coinvolgendo tutti i passanti.