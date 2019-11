Dopo aver annunciato le prime date che in primavera li vedranno protagonisti sui palchi dei principali club italiani, i Subsonica aggiungono nuovi appuntamenti live.

Il “MICROCHIP TEMPORALE – Club Tour”, infatti, raddoppia a Torino, con un secondo concerto previsto per il 15 marzo 2020 al Teatro della Concordia di Venaria Reale, e all’Alcatraz di Milano, dove Samuel, Max Casacci, Boosta, Ninja e Vicio torneranno ad esibirsi il 9 aprile.

La tournée, prodotta da Vertigo, toccherà tredici città e partirà il 5 marzo 2020 da Padova, per poi fare tappa a Nonantola (6 marzo), Trezzo Sull’Adda (7 marzo), Perugia (11 marzo), Firenze (12 marzo), arrivando a Torino, città d’origine dei Subsonica, il 14 e 15 marzo al Teatro della Concordia di Venaria Reale, per poi proseguire a Napoli (19 marzo), Teramo (20 marzo), Bari (21 marzo), Roma (25 marzo), Pordenone (28 marzo), Senigallia (3 aprile) e concludere con due live all’Alcatraz di Milano, l’8 e il 9 aprile.

Il 22 Novembre è uscito “Microchip Temporale” (Sony Music), il nuovo album della band che, a vent’anni dalla pubblicazione del disco che ha segnato in modo indelebile la scena musicale italiana, riavvolge il filo della storia.

“Microchip Temporale” è una rielaborazione di “Microchip Emozionale” realizzato in complicità con 14 artisti che hanno oggi, per la maggior parte, l’età dei Subsonica di allora: ACHILLE LAURO, COEZ, COMA_COSE & MAMAKASS, COSMO, ELISA, ENSI, FAST ANIMALS AND SLOW KIDS, GEMITAIZ, MOTTA, M¥SS KETA, NITRO, LO STATO SOCIALE e WILLIE PEYOTE.

Da venerdì 8 novembre 2019 è disponibile in radio “IL MIO D.J.”, il singolo nella nuova versione realizzata con Achille Lauro, estratto da “Microchip Temporale”. La band rimette mano al brano più “dance” e giocoso di Microchip Emozionale per realizzarne una lettura urban, groovosa e molto attuale, che coinvolge anche Pierfunk, primo bassista del gruppo. Achille Lauro entra in scena con sapiente glamour vandalico e la festa finisce “in questura”.

Calendario “MICROCHIP TEMPORALE – Club Tour”:

5 marzo 2020 @ Padova | Hall

6 marzo 2020 @ Nonantola (MO) | Vox

7 marzo 2020 @ Trezzo Sull’Adda (MI) | Live Club

11 marzo 2020 @ Perugia | Afterlife

12 marzo 2020 @ Firenze | Tuscany Hall

14 marzo 2020 @ Venaria Reale (TO) | Teatro della Concordia

15 marzo 2020 @ Venaria Reale (TO) | Teatro della Concordia – NUOVA DATA

19 marzo 2020 @ Napoli | Common Ground

20 marzo 2020 @ Mosciano Stazione (TE) | Pin Up

21 marzo 2020 @ Modugno (BA) | Demodè Club

25 marzo 2020 @ Roma | Atlantico

28 marzo 2020 @ Pordenone | Fiera, Padiglione 5

3 aprile 2020 @ Senigallia (AN) | Mamamia

8 aprile 2020 @ Milano | Alcatraz

9 aprile 2020 @ Milano | Alcatraz – NUOVA DATA