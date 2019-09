Virtus Segafredo Bologna e Macron, sponsor tecnico dello storico club bolognese e leader internazionale nel settore del teamwear, hanno presentato, presso Casa Virtus Alfasigma, le nuove maglie da gioco che saranno indossate, dalla prima squadra maschile, durante il campionato di serie A 2019-2020.

La nuova “Home” per il campionato italiano è bianca con collo a V in maglieria con bordo nero, così come neri sono i bordi degli sbracci. Sul fianco della maglia è presente un’ampia banda nera verticale all’interno della quale, in stampa sublimatica, tono su tono, appare la scritta VIRTUS.

Sul petto, a destra, in stampa sublimatica, il Macron Hero, logo del brand italiano, a sinistra, lato cuore, lo scudetto della Virtus Segafredo. Gli shorts sono bianchi con coulisse bianche e banda nera verticale sul fianco con la scritta VIRTUS in grigio.

La versione “Away” è nera e ripropone il design e la grafica della Home. Il collo a V, i bordi degli sbracci e le bande verticali laterali sono bianche. Anche in questo caso la banda verticale ha al suo interno la scritta VIRTUS. Sul petto a destra il Macron Hero, a sinistra il logo del club virtussino. Gli short sono neri con ampia banda bianca verticale e la scritta VIRTUS in grigio.

A caratterizzare i nuovi capi della Virtus Segafredo è la nuova icona del brand italiano: il Macron Hero. Il logo, che rappresenta la figura umana, si ispira alla punta della lancia che per definizione è dinamismo e rapidità. Il Macron Hero simboleggia in modo ancora più efficace la gioia alla fine della sfida. Il raggiungimento di un obiettivo. Fatica, passione e determinazione. La filosofia Macron: “Work hard. Play harder”.