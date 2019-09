È al 4º posto della classifica dei libri più venduti della settimana secondo IBS “ANDATE TUTTI AFFANCULO”, il primo romanzo anti-biografico di THE ZEN CIRCUS uscito il 10 settembre per Mondadori.

Il libro è stato scritto dalla band insieme a Marco Amerighi, autore pisano classe ’82 che con “Le nostre ore contate” (Mondadori, 2018) ha vinto il premio Bagutta Opera Prima.

Nel frattempo, mentre proseguono gli appuntamenti di presentazione del romanzo in tutta la penisola, la band è attesa anche in concerto per le date conclusive del tour estivo: il 20 settembre The Zen Circus saranno a Trento per Poplar Festival, mentre il 21 settembre sarà la volta del “VI Raduno Zen”.

L’evento speciale, in programma in Via dell’Industria 3 a Montaletto di Cervia (RA), sarà una grande festa di chiusura del tour, in cui non mancheranno special guest e tante sorprese. Già annunciati in apertura i live set della band IO e la TIGRE e de LA TOSSE GRASSA.

Questo è un romanzo anti-biografico. Appino, Ufo e Karim – voce, chitarra, basso e batteria degli Zen Circus – prestano i nomi e la vita a una storia che potrebbe essere una delle loro canzoni.

Realtà e finzione si rincorrono in questo rocambolesco romanzo che racconta la nascita di una famiglia disfunzionale, quella di un gruppo di ragazzi che attraverso la musica cercano di definire se stessi, e la generazione di vecchi senza esperienza dalla quale vogliono fuggire.

Dal primo concerto durante un’occupazione scolastica al primo tour, fatto di viaggi in camper e notti sotto le stelle a smaltire le sbronze; dalle canzoni scribacchiate durante le seghe da scuola al primo album vero e proprio; dai primi innamoramenti ai primi scottanti abbandoni; dalle prime amicizie fraterne alle bugie capaci di farle vacillare.

Sullo sfondo di questa storia di prime volte ci sono un’Italia a cavallo fra due millenni – gli anni Novanta del berlusconismo e delle controculture, gli anni Zero del G8 di Genova e dell’11 settembre – e una provincia che, con i suoi lavori mal pagati, le sue famiglie scoppiate e le sue “ragazze eroina”, crea dipendenza, frustrazione e rabbia. Ma anche un amore cieco e disperato per la libertà.

Casa Editrice: Mondadori