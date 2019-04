Special Guest – secondo appuntamento

Secondo appuntamento domenica 14 aprile con Special Guest, il nuovo programma di m2o, inaugurato la scorsa domenica da Cosmo, che ogni settimana inviterà ospiti fuori dagli schemi che presenteranno il proprio dj set o la propria playlist in esclusiva. Protagonista del secondo appuntamento sarà M¥SS KETA, l’artista che senza svelare il proprio volto ha conquistato la scena con il suo mix di elettronica da tutto il mondo: a pochi giorni dall’uscita del nuovo progetto discografico PAPRIKA, dalle ore 23 presenterà la sua playlist esclusiva Radio Keta.

Performer situazionista, rapper dall’attitudine punk ed icona pop, M¥SS KETA ha esordito nel 2013 con MILANO, SUSHI E COCA, a cui si sono susseguiti innumerevoli successi, raccolti nel suo greatest hits L’ANGELO DALL’OCCHIALE DA SERA: COL CUORE IN GOLA (2016), fino ad arrivare al suo primo vero album UNA VITA IN CAPSLOCK. Ora fuori con PAPRIKA, in cui mescola r’n’b americano di inizio millennio, rap old school, venature world (dai Caraibi al Medio Oriente) e futuristiche influenze avant pop, la playlist che comporrà in esclusiva per m2o sarà un mix esplosivo, unico nel suo genere, solo come la regina della notte sa fare