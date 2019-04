Che tempo che fa: Ospiti del 28 aprile

Nel nuovo appuntamento con Che Tempo che fa che andrà in onda domenica 28 aprile dalle 20.35 su Rai1, Fabio Fazio intervisterà il Presidente del Parlamento Europeo e Vicepresidente di Forza Italia Antonio Tajani.

Nelle prossime settimane, in vista delle elezioni europee, sono stati invitati in trasmissione gli esponenti di Lega, PD e M5S.

Ospiti del programma: Massimiliano Allegri uno dei tecnici di maggior successo del calcio italiano, allenatore della Juventus che sabato scorso ha vinto il suo quinto scudetto consecutivo con 5 giornate di anticipo.

In studio anche Riccardo Cocciante, tra le voci italiane più conosciute nel mondo per il suo stile unico, autore della celeberrima opera musicale “Notre-Dame de Paris”, successo mondiale rappresentato dal 1998 ad oggi in ventitré paesi, in nove lingue.

Ospite della puntata anche Coez che presenta in anteprima il singolo “Domenica” a pochi giorni dall’uscita, estratto dal nuovo album “E’ sempre bello” che si conferma tra i più venduti in Italia.

Con Fabio Fazio ci saranno l’imprescindibile Luciana Littizzetto e l’elegante presenza di Filippa Lagerback.

A seguire Che Tempo Che Fa – Il Tavolo con Gigi Marzullo, Orietta Berti, Enrico Bertolino e il Direttore e contemporaneamente Vicedirettore di Novella Bella, Nino Frassica.

Al Tavolo saranno ospiti Teo Teocoli, Lucia Mascino nelle sale con il film “Ma cosa ci dice il cervello” con Paola Cortellesi, Sergio Muñiz a teatro con la commedia “Cuori scatenati”, Frankie hi-nrg mc in tutte le librerie dal 30 aprile con “Faccio la mia cosa”, un mix tra autobiografia e documentario, Eleonora Daniele in onda tutte le mattine su Rai1 con “Storie Italiane”. E ancora Paolo Brosio, Vincenzo Salemme e l’ex ciclista Claudio Chiappucci.