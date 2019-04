Un nuovo appuntamento con ‘Il Mondo Insieme’ di Licia Colò andrà in onda domenica 28 aprile alle 15.20 su Tv2000 (Canale 28 Dt, 157 Sky). Viaggi, attualità, ambiente e arte, tutto raccontato con un approccio e un punto di vista positivo attraverso ospiti in studio e le storie di persone ordinarie che fanno cose straordinarie.

Ospite di questa puntata sarà Giacomo Luppi, la sua storia: ritornare dall’Australia in Italia senza mai staccare i piedi da terra. Ogni mezzo è consentito, tranne l’aereo. Unico limite l’orizzonte.

Licia Colò intervisterà Fausta Speranza, giornalista dell’Osservatore Romano che si è occupata di rifiuti elettronici e del loro viaggio dall’Europa fino all’Africa, in particolare al Ghana, una delle principali mete di questo traffico.

In studio anche i travel blogger Serena Bargiacchi e Francesco Mitresi che racconteranno la loro passione per i viaggi, la loro avventura in Tanzania e la voglia che li spinge a scegliere una nuova meta ad ogni ritorno a casa.

Samuele Vale e Simona Bacci sveleranno uno dei grandi tesori del nostro paese: le Alpi Apuane

Fabrizio Malato consulente aziendale di Napoli, trapiantato a Roma, viaggiatore per passione, per raccontare i suoi viaggi usa il drone, parlerà di Corfù.

Tra le mete di questa settimana: Belgrado e un suggestivo viaggio alla scoperta delle chiese oltreoceano.

Alessandro Antonino con I viaggi di Ant – Viaggi possibili farà conoscere al pubblico del programma la Repubblica Dominicana.

Mr Low Cost, Davide Scarcella, spiegherà come risparmiare viaggiando fino a Gran Canaria.

Infine, Francesco Di Blanca e Veronica Milano, la giovane coppia siciliana di blogger e youtuber Positivitrip parlerà del viaggio fatto in Indonesia.

Alla sua quinta edizione “Il Mondo Insieme” – uno dei capisaldi della emittente della Cei – racconta il mondo puntando tutto sulla positività in uno studio completamente rinnovato nella scenografia e negli spazi che permette a Licia Colò di collegarsi con gli inviati speciali in ogni angolo del pianeta e resta un appuntamento imperdibile per chi ama le bellezze del nostro pianeta, in tutti i sensi.