Approvate le linee di indirizzo per l’affidamento dei servizi funebri di defunti indigenti, famiglie in stato o disinteresse da parte dei familiari.

Si tratta di un servizio, comunemente definito “funerale umanitario”, previsto dal Regolamento dei Servizi funebri e cimiteriali del Comune di Milano attualmente in vigore, che stabilisce la gratuità del funerale in caso di indigenza del defunto o della famiglia o in caso di disinteresse da parte dei familiari.

La spesa complessiva è di circa 267mila euro per l’affidamento tramite gara a evidenza pubblica per un periodo di 24 mesi, prorogabile per altri 12, a partire dalla prossima estate.

La previsione è di circa 190 funerali umanitari all’anno, per un costo medio a servizio di circa 700 euro che comprende forniture (cofani per inumazione o cremazione), incassamento, trasporto dal luogo di decesso al luogo delle esequie – se richieste – fino al cimitero o crematorio sul territorio cittadino.