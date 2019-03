Nada in Tour

Sta per partire il tour di NADA per presentare “È UN MOMENTO DIFFICILE, TESORO”, il nuovo album di inediti.

Il nuovo lavoro discografico vede il ritorno alla produzione di John Parish ( che torna al fianco di Nada dopo lo splendido lavoro fatto nell’album “Tutto l’amore che mi manca” (2004).

Album in cui si ritrova la vita, il pensiero e l’amore di cui Nada è capace, “È un momento difficile, tesoro” è stato anticipato dall’uscita del singolo “Dove sono i tuoi occhi”, accompagnato da un videoclip, diretto da Francesco Cabras, girato al Macro-Asilo, museo di arte contemporanea di Roma, seguito dal secondo brano estratto, la title track “È un momento difficile, tesoro”.

Venerdì 22 marzo, alle ore 22.00, Nada si esibirà in uno speciale concerto in onda su Rai Radio2, in diretta dalla Sala B di Via Asiago a Roma per ‘Radio2 Live’, con lo storytelling di Pier Ferrantini e Carolina Di Domenico.

In tour, Nada sarà accompagnata sul palco da Francesco Chimenti alle chitarre e tastiere, Franco Pratesi ai bassi e synth, Stefano Cerisoli alle chitarre e Luca Cherubini Celli alle batterie.

Nada parlando del suo album, dichiara: “Ho sempre provato attraverso i miei dischi e i miei libri a cercare di raccontare quello che sento e avverto, sia dentro che fuori di me. È esattamente da questa disposizione d’animo che è nato “È un momento difficile, tesoro”, un’espressione che esprime un malessere ma mi fa sorridere, è sicuramente appropriata a questo disco, al mio sentire, al mio chiedermi se con queste canzoni sono effettivamente riuscita a descrivere bene frammenti di vita e stati d’animo, tanto da riuscire a sintetizzare in un’unica idea le emozioni e i pensieri che in questo ultimo periodo mi hanno profondamente coinvolta.”

TRACKLIST

01_È un momento difficile, tesoro

02_All’ultimo sparo

03_Due giorni al mare

04_O Madre

05_Dove sono i tuoi occhi

06_Disgregata

07_Stasera non piove

08_Macchine viaggianti

09_Lavori in corso

10_Un angelo caduto dal cielo