Dopo il grande debutto all’Olympiahalle di Monaco di Baviera, con due serate che hanno registrato il tutto esaurito, e il successo dei primi live della leg europea con oltre 45 mila biglietti venduti tra Germania e Lussemburgo (con il sold out della data a Lussemburgo), arriva in Italia il VITA CE N’È WORLD TOUR di Eros Ramazzotti, una nuova grandiosa avventura live per cui sono già state annunciate 81 tappe in 32 paesi del mondo e sono stati venduti 450 mila biglietti.

Sabato 2 marzo il tour mondiale approderà al Pala Alpitour di TORINO, con un sold out per la prima data in Italia, per arrivare con 4 concerti imperdibili al Mediolanum Forum di Assago (MI) il 5, 6, 8 (sold out) e 9 (sold out) marzo e 4 appuntamenti al Palazzo dello Sport di Roma il 12, 13, 15 (sold out) e 16 marzo (sold out).