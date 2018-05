Michele Anelli in Tour

Parte il 5 maggio, da Alessandria, il tour di presentazione dell’autore e compositore MICHELE ANELLI del nuovo album “DIVERTENTE IMPORTANTE”. Sul palco, l’artista imbraccerà la chitarra e incanterà il pubblico con il suo particolare timbro vocale accompagnato da Andrea Lentullo (wurlitzer) e Elia Anelli (chitarra ed effetti).

«Ho pensato a questo primo tour di presentazione del nuovo album come una sorta di incontro ravvicinato con le persone – racconta Michele Anelli – un’esibizione unplugged durante la quale raccontare, brano per brano, le suggestioni che mi hanno ispirato. In questo momento artistico, ho voglia di confrontarmi con il pubblico in uno scambio reciproco di emozioni. L’idea del live è l’esatta trasposizione della dimensione sonora che, in questo momento, mi è utile per trasmettere i contenuti del nuovo album “Divertente importante”».

Queste le date del tour confermate:

SABATO 5 MAGGIO all’Isola Ritrovata di ALESSANDRIA – AL – (Via Santa Maria di Castello, 8 – inizio concerto ore 22.30 – ingresso libero con tessera ARCI);

GIOVEDÌ 10 MAGGIO a L’esattoria di ARONA – NO – (Via Paleocapa, 21- inizio concerto ore 21.00 – ingresso libero);

GIOVEDÌ 17 MAGGIO all’ ARCI Mingus live di CARNATE – MB – (Via Roma, 27 – inizio concerto ore 21.30 – ingresso con tessera ARCI);

VENERDÌ 18 MAGGIO al Mondo musica di NOVARA – NO -– (Viale Roma, 24 – inizio concerto ore 21.00 – ingresso libero);

SABATO 19 MAGGIO presso la Sala comunale di BRACCHIO MERGOZZO – VB – (Sala comunitaria via Bracchio – inizio concerto ore 21.00 – ingresso libero).